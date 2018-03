ORF III über Menschenrechte in "Inside Brüssel" und "60 Minuten Politik" EU-Erweiterung

Am 25. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Live von der Nationalratssitzung mit den Themen Zypern-Hilfe, Schulschwänzerpaket, neue Volksanwälte und Finanzrahmen bis 2017 berichtet ORF III Kultur und Information am Donnerstag, dem 25. April 2013, ab 9.05 Uhr. Den Auftakt macht eine Aktuelle Stunde zum Thema "Aktuelle Entwicklungen im Nahen Osten und die Auswirkungen auf Österreich". In ORF 2 kommentiert Fritz Jungmayr die Aktuelle Stunde. ORF III überträgt die Sitzung live und in voller Länge, es kommentieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Heyer.

Um 19.45 Uhr begrüßt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher die Mezzosopranistin Elisabeth Kulman zum "ORF III Künstlergespräch", die mit ihrer Kritik an den Sparmethoden von Festspielintendant Alexander Pereira Schlagzeilen gemacht hat. Die Sängerin spricht unter anderem über ungerechte Künstlerverträge bei den Salzburger Festspielen.

"Inside Brüssel" um 20.15 Uhr beschäftigt sich mit dem Thema Menschenrecht. Mahnende Worte erreichen auch Österreich, weil hierzulande die entsprechende EU-Richtlinie noch nicht umgesetzt wurde. Ein weiterer Diskussionspunkt ist der österreichische Widerstand gegen die sogenannten Gigaliner und die aktuelle Situation in Italien insbesondere vor dem Hintergrund der soeben abgeschlossenen Präsidentschaftswahl. ORF-Korrespondentenchef Roland Adrowitzer diskutiert mit den beiden EU-Innenexperten aus dem Europaparlament Hubert Pirker (ÖVP) und Josef Weidenholzer (SPÖ), weiters mit Gabriele Steinhauser, Korrespondentin des "Wall Street Journal" in Brüssel, Marianne Truttmann, die fürs "Luxemburger Wort" und die "NZZ"-Gruppe schreibt, und Ian Traynor, EU-Korrespondent beim "Guardian".

Im Anschluss um 21.05 Uhr geht es bei "Im Brennpunkt" um den "Ausstieg aus der Kernenergie". Unter dem Eindruck der Atomkatastrophe in Fukushima hat Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022 beschlossen. Doch Experten warnen: Sollte der Energieverbrauch nicht gesenkt werden, droht die Energiewende zu scheitern.

Bei "60 Minuten Politik" um 22.30 Uhr diskutieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und der Chefredakteur der "Presse", Rainer Nowak, im Wiener Parlament mit ihren Politikergästen über das Thema "Österreich und die EU-Erweiterung - Können wir uns Europa überhaupt noch leisten?" Kroatien schließt sich ab Ende Juli als 28. Mitgliedsstaat der Europäischen Union an und weitere Staaten sollen folgen. Mit dem Anschluss stehen Kroatien auch Gelder aus dem EU-Topf zu. Kann die EU das alles noch stemmen? Wie stehen die Chancen nach dem Kroatienbeitritt für Serbien, Türkei und andere Länder und was bedeutet das für Österreich als Mitgliedsstaat? Über diese und andere Fragen diskutiert das Moderatorenduo mit den Europa-und Außenpolitik-Sprecherinnen und Sprechern aller sechs Parlamentsklubs: Christine Muttonen, Außen- und Europapolitiksprecherin, SPÖ; Werner Amon, Außen- und Europapolitiksprecher, ÖVP; Johannes Hübner, Außen- und Europapolitiksprecher, FPÖ; Ulrike Lunacek, Europasprecherin, Die Grünen; Herbert Scheibner, Außenpolitiksprecher, BZÖ; und Robert Lugar, Klubobmann, Team Stronach.

