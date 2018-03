Doku von ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff über Hollands Königin Beatrix

Wien (OTS) - Nach 120 Jahren gibt es in den Niederlanden erstmals wieder einen König. Willem-Alexander folgt seiner Mutter Königin Beatrix nach und wird damit Europas jüngster König. ORF 2 steht am Dienstag, dem 30. April 2013, ab 9.05 Uhr ganz im Zeichen der Inthronisierung. Unter dem Titel "Willem-Alexander und Máxima - das neue Königspaar" überträgt ORF 2 ab 9.05 Uhr rund acht Stunden lang die nach der Abdankung von Königin Beatrix der Niederlande notwendig gewordene Inthronisation des neuen Königspaares - der ersten im ORF-Fernsehen live gezeigten seit dem 30. April 1980, dem Tag der Inthronisation von Königin Beatrix der Niederlande! Für den ORF berichten in bewährter Weise Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und Birgit Fenderl. Prominente Unterstützung bekommen sie diesmal vom deutschen Moderator und Entertainer Hape Kerkeling. Ihm zur Seite als Außenkorrespondent steht Roland Adrowitzer. Um 22.30 Uhr stehen noch einmal die Highlights auf dem Programm von ORF 2.

Am Donnerstag, dem 25. April, zeigt ORF 2 um 21.05 Uhr Lisbeth Bischoffs Dokumentation "Beatrix der Niederlande - Thronübergabe am Königshof":

Am Montag, dem 28. Jänner 2013, wendet sich Königin Beatrix der Niederlande in einer außerordentlichen Fernsehansprache an ihr Volk. "Es sei an der Zeit", sagt sie, "die Verantwortung für das Land in die Hände einer neuen Generation zu geben und daher werde sie am 30. April den Thron an ihren Sohn, Kronprinz Willem-Alexander, übergeben", verkündet die 74-jährige Monarchin ihre Abdankung. Sie folgt damit dem Beispiel ihrer Großmutter Wilhelmina und ihrer Mutter Juliane, die beide zu Lebzeiten an die Thronfolgerin übergeben haben.

Am 30. April, dem "Koninginnedag", ist Beatrix 33 Jahre Königin der Niederlande. Ein Leben im Dienste der Krone und im Dienste der Familie als Ehefrau und dreifache Mutter. Skandale wie die Lockheed-Affäre ihres Vaters, Prinz Bernhard, steht sie genauso eisern durch wie seine Liebesaffären, deren Folgen erst nach seinem Tod bekanntwerden. Die Ehe ihrer Eltern war von Turbulenzen geprägt, auch wenn sich der Familienclan alljährlich in friedlicher Eintracht in Lech am Arlberg zum Skiurlaub einfindet. Beatrix' Mutter, Königin Juliana, hat dereinst das Skiparadies entdeckt.

Vergangenes Jahr erlitt Königin Beatrix allerdings einen schweren Schicksalsschlag. Ihr Zweitgeborener, Prinz Friso, liegt seit einem Lawinenunfall im Skiort Lech im Februar 2012 im Koma. Königin Beatrix macht 2013 wiederum mit der gesamten Familie Urlaub am Arlberg. Die Tragödie rund um Friso könnte die Hofübergabe beschleunigt haben. Prinz Willem-Alexander gilt als freundlich, bürgernah und umgänglich, was ihm den Spitznamen "Prinz Pilsje" einbrachte - der Bierchen-Prinz.

