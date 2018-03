VP-Juraczka: Wien braucht eine Wohnbauoffensive

Wien (OTS) - "Das Thema Wohnen ist zu wichtig für reines Wahlkampfgeplänkel, daher haben wir uns entschlossen, im Rahmen einer Fachtagung mit Experten/innen zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, StR Manfred Juraczka. Auf Einladung des Rathausklubs der ÖVP Wien fanden sich Dienstag Abend mehr als 60 Interessierte in der Wolke 19 im Ares Tower ein.

Justizministerin Beatrix Karl skizzierte ihre Vorstellungen eines modernen Mietrechts, das transparenter, verständlicher und gerechter werden müsse. Mehr Transparenz heißt für die für das Mietrecht zuständige Justizministerin, dass Zuschläge und Abschläge gesondert ausgewiesen werden müssen und dadurch die Zusammensetzung des Mietzinses klarer wird. Das Mietrecht müsse darüber hinaus verständlicher werden, derzeit sei es vielfach nur für Experten/innen durchschaubar. "Wir streben einen fairen Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern an, eine Sozialpartnerschaft für leistbares Wohnen", so Karl.

Nicht locker lassen wird die ÖVP auch beim Thema Gerechtigkeit. In Wien warten Jungfamilien zwei bis drei Jahre auf eine Sozialwohnung, während diese von Personen in Anspruch genommen werden, die keineswegs sozial bedürftig sind. Karl verwies auf die Beispiele Salzburg, wo der von der ÖVP geforderte Gehaltscheck von einem SPÖ Bürgermeister bereits umgesetzt wurde oder Frankreich, wo es regelmäßige Kontrollen gibt. Auch der Erwerb von Eigentum ist nach wie vor eine Option. In Großbritannien werden etwa Sozialwohnungen günstig zum Kauf angeboten, 1,6 Mio. Menschen haben davon bereits Gebrauch gemacht.

Für den am Podium mitdiskutierenden Bauträger Hans Jörg Ulreich besteht das Hauptproblem darin, dass wir nur Flächenwidmungen für 1.350.000 Menschen in dieser Stadt haben, tatsächlich werden in 15 Jahren aber rund 2 Mio. Einwohner/innen in Wien wohnen. Er kritisierte diverse Auflagen, die Bauen und damit Wohnen in Wien teurer machen. Angefangen von der Stellplatzverpflichtung, über die Bereitstellung von Notkaminen bis hin zu überzogenen Bestimmungen punkto Barrierefreiheit und Brandschutz. Die Wohnbauexpertin des Wirtschaftforschungsinstituts Andrea Kunnert ergänzt, dass in Wien in den letzten Jahren weniger gebaut wurde als im österreichischen Durchschnitt. Die soziale Durchmischung wäre durch den Gehaltscheck nicht gefährdet, fraglich ist für sie aber, ob durch einen Verkauf von Gemeindewohnungen entsprechende Mittel hereinkommen, um zusätzliche soziale Wohnungen zu errichten. Handlungsbedarf bei der Wohnbauförderung sieht der Vorstandsvorsitzende der s-Bausparkasse Josef Schmidinger. Diese sei nicht auf wachsende Ballungszentren wie Wien ausgerichtet, Schmidinger forderte auch ein eigenes Bundessonderwohnbauprogramm. Bezugnehmend auf die neue Infrastrukturabgabe kritisierte er, dass Immobilienbesitzer wie auch Autofahrer in Wien offenbar als "Melkkühe" betrachtet werden.

Zusammenfassend stellte Manfred Juraczka fest, dass Stadterneuerung und Stadterweiterung keine Gegensätze sind: "Wir brauchen beides, eine Verdichtung und Sanierungsoffensive im Innen-Gürtelbereich wie auch den Neubau in den Erweiterungsgebieten dieser Stadt, um das Angebot an Wohnraum zu erhöhen." Unterstützung kommt von seiner Seite für Wohnbaustadtrat Ludwig, der vom grünen Koalitionspartner mehr Widmungen einforderte. "Wir brauchen mehr Widmungen und wir brauchen ein höheres Maß an Berechenbarkeit und Planbarkeit für die Wohnbauträger. Und wenn man von den gestiegenen Kosten im Bereich Wohnen spricht, dann ist auch die Stadt Wien als Kostentreiber bei Wasser, Müll etc. in die Ziehung zu nehmen", so Juraczka. Mietzinsobergrenzen sind für die ÖVP in jedem Fall der falsche Weg, um Wohnen wieder leistbarer zu machen: "Damit verknappen wir das Angebot, weil sich der Neubau einfach nicht mehr rechnet." Manfred Juraczka abschließend: "Ein Sozialsystem ist nur dann fair und finanzierbar, wenn die soziale Treffsicherheit sichergestellt ist. Daher bleiben wir bei unserer Forderung, Sozialwohnungen den sozial Bedürftigen zur Verfügung zu stellen."

