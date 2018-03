Wr. Gemeinderat - SP-Meidlinger zu FP-Kappl: "Her mit der Privatisierungs-Liste!"

FP-Sondergemeinderat ist plumper Ablenkungsversuch

Wien (OTS/SPW-K) - Bei seiner heutigen Rede im Wiener Gemeinderat auf FP-Verlangen zum Thema Privatisierung stellte SP-Gemeinderat Christian Meidlinger klar: "Die Oberprivatisierer waren FPÖ und ÖVP unter Schwarz-Blau und dabei steht die ÖVP - im Gegensatz zur FPÖ -wenigstens zu ihrer Privatisierungspolitik". Auch gebe es - im Unterschied zur SPÖ - in den FP-Reihen tatsächlich jemanden "der mit dem Wasserverkauf Geld verdient", so Meidlinger, der, die FPÖ-Mandatarin Barbara Kappl im selben Atemzug dazu aufforderte doch bitte endlich ihre vielzitierte Liste mit ihren Privatisierungs-Wunschkandidaten auf Wien-Ebene zu präsentieren. "Ich habe mir eigentlich erwartet, dass Sie heute, passend zum Thema, hier herausgehen und uns endlich ihre ominöse Liste zeigen werden", forderte Meidlinger Kappl auf in puncto Privatisierungen endlich Farbe zu bekennen.

Meidlinger weiter: "Die FPÖ wollte diesen Sondergemeinderat nur, weil sie von ihren erfolglosen Wahlkämpfen in Kärnten und Niederösterreich ablenken möchte". Außerdem hätte sich der FP-Chef in Personalfragen in Niederösterreich nicht durchsetzen können. "Auch das demokratiepolitische Debakel für die FPÖ bei der Volksbefragung könnte ein ausschlaggebender Grund sein. Immerhin haben 87 Prozent den Schutz der Daseinsvorsorge bestätigt und dem Aufruf zum Stimmzettelzerreißen nicht gefolgt", weiß Meidlinger. Doch den Hauptgrund sieht Meidlinger in der fehlenden Abgrenzung vom rechten Rand - wie jüngste Beispiele aus Oberösterreich gut belegten. "Es ist unsere Aufgabe wieder und wieder auf dieses Abgrenzungsproblem hinzuweisen", betonte der SPÖ-Mandatar.

Zur Causa-Wildalpen: "Dass Wasser seit 1903 gewerblich genützt wird ist wirklich kein Geheimnis, das beinhaltet aber noch lange keine Privatisierung", so Meidlinger, der sich auch für eine Versachlichung der Debatte eintrat. "Echte Privatisierungen, wie in Großbritannien zum Beispiel bedeuten Preissteigerungen im Ausmaß von 230-240 Prozent". Während die Gehälter der Geschäftsführung explodierten, würden gleichzeitig Mitarbeiter abgebaut. "Wir Sozialdemokraten stehen dafür nicht zur Verfügung, wir stehen für Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand", Meidlinger abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at