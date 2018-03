BZÖ-Bucher: Fekter muss Mehreinnahmen aus kalter Progression Bürgern rückerstatten

BZÖ plant dazu "Dringlichen Antrag" sowie Einwendungsdebatte zu Spekulationsverbot

Wien (OTS) - "Wenn das BZÖ zum Zug kommt, werden wir in einem "Dringlichen Antrag" von ÖVP-Finanzministerin Fekter die Rückerstattung der Mehreinnahmen durch die kalte Progression an die Bürger verlangen. Denn mit dieser unfairen ÖVP-Steuerpolitik muss Schluss sein. Die Österreicher würden damit 500 Millionen Euro ungerechtfertigt einkassiertes Geld vom Staat zurückbekommen, im Schnitt sind das 160 Euro für jeden. Dadurch könnte man die Wirtschaft ankurbeln und für einen notwendigen Aufschwung sorgen", kündigte heute BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher im Rahmen seiner Pressekonferenz im Vorfeld der zwei Plenartage an.

Weiters werde das BZÖ in einer Einwendungsdebatte verlangen, dass das Spekulationsverbot noch vor der Sommerpause auf parlamentarischer Ebene behandelt und damit vor der Nationalratswahl beschlossen werde. "Nach dem Spekulationsskandal in Salzburg ist die große Hektik ausgebrochen, jetzt ist alles ins Stocken geraten und die rot-schwarze Bundesregierung will nicht darüber sprechen. Das BZÖ wird nicht zulassen, dass das Spekulationsverbot im parlamentarischen Nirwana verschwindet", sagte Bucher.

Bucher verwies darauf, dass die Bundesparteien generell für einen verfassungsrechtlichen Beschluss des Spekulationsverbotes eintreten und eine solche Regelung nur an einigen rot-schwarzen Landesfürsten scheitere. "Wir brauchen aber eine bundeseinheitliche Finanzgebarung. Daher sollen die Länder das Bundeshaushaltsrecht übernehmen, damit der Rechnungshof ordnungsgemäß prüfen kann. Es muss endlich Schluss mit dem Spekulieren von Steuergeldern sein", betonte der BZÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ