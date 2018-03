MIT EUROPE CONFERENCE 2013: Spitzenforscher zu Gast in der WKÖ

Gedankenaustausch von internationalen Forschern, Unternehmern und Technologie-Experten am 22. und 23. Mai 2013

Wien (OTS/PWK254) - Vom 22. bis 23. Mai 2013 ist die

Forschungselite des weltbekannten Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu Gast in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). "Im Rahmen der zweitägigen MIT EUROPE CONFERENCE 2013 rückt Wien ins Zentrum hochkarätiger Wissenschaftler und Spitzenforscher des MIT, die sich mit nationalen und internationalen Forschern, Unternehmern und Technologie-Experten zum Thema 'Remaking Manufacturing' austauschen", betont Walter Koren, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ.

Julie Shah: Die Roboter-Flüsterin

Bei der MIT Conference wird heuer unter anderem auch die "Roboter-Flüsterin" Julie Shaw erwartet. Die Assistenzprofessorin für Luft- und Raumfahrt am MIT Department of Aeronautics and Astronautics beschäftigt sich mit der Entwicklung von Algorithmen für Roboter, die in der Luftfahrt, im OP-Saal und darüber hinaus zum Einsatz kommen. Shah zu ihrem Forschungsgebiet: "Wenn Roboter in menschlichen Domänen zum Einsatz kommen, müssen sie in der Lage sein, sich in das Team zu integrieren. Sie müssen in der Lage sein, sich anzupassen und sehr schnell auf das zu reagieren, was die Menschen in Ihrer Umgebung tun."

Neben Julie Shaw werden weitere 15 namhafte ExpertInnen bei der exklusiven MIT-Conference vortragen. Die Konferenz findet im Rahmen der Internationalisierungsoffensive "Go-International", einer Förderinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und der Wirtschaftskammer Österreich statt. (BS)

Anmeldeschluss ist der 13.05.2013

Links:

http://www.regonline.com/2013_MIT_Vienna

http://about.me/julie.shah

