Köstinger: EU muss Anbau von Eiweißpflanzen fördern

Studie des EU-Parlaments bestätigt ökologischen Nutzen des Anbaus von Eiweißpflanzen wie Soja, Bohnen und Erbsen

Brüssel, 24. April 2013 (ÖVP-PD) "Die EU-Agrarpolitik muss den Anbau von Eiweißpflanzen stärker unterstützen. Nur so können wir unsere Abhängigkeit von Importen reduzieren und den vollen ökologischen Nutzen daraus ziehen", fordert Elisabeth Köstinger, Agrarsprecherin der ÖVP im EU-Parlament im Rahmen der Präsentation einer Studie über die Bedeutung der Eiweißpflanzen bei der Reform der EU-Agrarpolitik (GAP). "Das EU-Parlament hat bereits mehrmals kritisiert, dass die vorgeschlagene Reform der EU-Agrarpolitik

keine Lösungsansätze bietet, um dem massiven Eiweißdefizit in der EU entgegenzuwirken", so Köstinger.****

Laut der Studie importiert die EU derzeit 70 Prozent ihres Bedarfs an Eiweißerzeugnissen, hauptsächlich Soja. Diese Eiweißprodukte werden vorrangig in der Tierhaltung benötigt. "Die EU bebaut lediglich 1,8 Prozent ihrer Ackerflächen mit Eiweißpflanzen. Gleichzeitig steigt der Weltmarktpreis durch den steigenden Bedarf. Wenn wir nicht völlig den Anschluss im internationalen Wettbewerb verlieren wollen, müssen wir Eiweißpflanzen bei der Reform der EU-Agrarpolitik durchsetzen", so die EU-Abgeordnete. Sechs konkrete Maßnahmenvorschläge der Studie bestätigen die Forderungen des EU-Parlaments im Zuge der Reform der EU-Agrarpolitik. "Anstatt Flächen aus der Produktion zu nehmen sollte der Anbau von Eiweißpflanzen in die sogenannten 'Greening'-Maßnahmen einbezogen werden", so Köstinger.

Außerdem bringe der Anbau von Eiweißpflanzen ein ökologisches Potential, dass es auszuschöpfen gilt. "Der Anbau von Eiweißpflanzen macht den Boden furchtbarer, reduziert den Bedarf an Düngemittel und trägt zum Erosionsschutz bei. Ein vermehrter Anbau würde einen wichtigen Beitrag zu den Ökologisierungsmaßnahmen der EU-Agrarpolitik leisten", so Köstinger abschließend.

