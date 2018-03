ÖÄK-Tag der Allgemeinmedizin: Die Stellung des Hausarztes im Gesundheitssystem

Erfahrungen aus Baden-Württemberg - ÖÄK-Hausarztmodell

Wien (OTS) - Von der Stärkung des niedergelassenen Bereichs -insbesondere der Primärversorgung durch Allgemeinmediziner - erhofft sich die heimische Gesundheitspolitik einen geregelteren Zugang zu medizinischen Leistungen und damit eine Stabilisierung der öffentlichen Gesundheitsausgaben. Während hierzulande konkrete Maßnahmen immer noch ausstehen und auch die aktuelle Gesundheitsreform viele Fragen offen lässt, läuft in Deutschland seit Längerem eine Diskussion über die "Hausarztzentrierte Versorgung" (HZV). Mit der Situation der Hausarztmedizin in Österreich und Deutschland befasste sich am Mittwoch eine Pressekonferenz im Rahmen des 3. Tages der Allgemeinmedizin, veranstaltet von der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM) und der Bundessektion Allgemeinmedizin in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK).

Baden-Württemberger Hausarztvertrag

Derzeit werden in Deutschland unterschiedliche Formen von hausarztzentrierter Versorgung diskutiert und praktiziert. Gemeinsames Ziel aller Programme ist die Stärkung der Primärversorgung. Damit will man die Versorgungsqualität verbessern und gleichzeitig Kosten sparen. 2008 wurde in Baden-Württemberg erstmals ein Hausarztvertrag von der größten regionalen Krankenkasse AOK Baden-Württemberg und freien Ärzteverbänden initiiert. Facharztverträge folgten und sollen weiter ausgebaut werden, um die integrierte Versorgung voranzutreiben. Der Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg, Christopher Hermann, verwies auf die positive wissenschaftliche Evaluierung der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) im drittgrößten deutschen Bundesland. Insbesondere die Versorgung chronisch Kranker habe sich durch die HZV verbessert. Umfragen zufolge sind die eingeschriebenen Patienten insgesamt hoch zufrieden und auch die Berufszufriedenheit der teilnehmenden Allgemeinmediziner ist laut Deutschem Hausärzteverband deutlich gestiegen. Patienten profitieren etwa von Abschlägen bei Medikamentenzuzahlungen, erweiterten Öffnungs- und kürzeren Wartezeiten sowie von speziellen Präventionsprogrammen. Abgesehen von Notfällen können die Patienten nur Fachärzte für Kinder-, Augen- und Frauenheilkunde ohne Überweisung in Anspruch nehmen.

Haus- und Vertrauensarzt-Modell der ÖÄK

Auch das Haus- und Vertrauensarztmodell der ÖÄK soll die Rolle des Hausarztes aufwerten und so dem drohenden Ärztemangel vorbeugen, erklärte ÖGAM-Präsident Reinhold Glehr. Es solle Ressourcen schonen durch geregelten Zugang zu den einzelnen Stufen der medizinischen Versorgung. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung soll sich durch verstärkte Prävention und Lebensstilberatung, verbunden mit kontinuierlicher Betreuung, verbessern. Insbesondere chronisch Kranke und multimorbide Patienten würden von intensiverer ärztlicher Zuwendung profitieren. Allerdings, so Harald Schlocker, stellvertretender Obmann der Bundessektion Allgemeinmedizin in der ÖÄK, fehlten noch wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Ziele. So gebe es keine entsprechenden gesetzlichen oder vertragspartnerschaftlichen Regelungen. Eine Stärkung des niedergelassenen Bereichs sehe die aktuelle Gesundheitsreform zwar vor, eine Aufstockung der Kassenstellen werde aber abgelehnt. Obwohl in den nächsten zehn bis 15 Jahren über die Hälfte der Kassen-Allgemeinmediziner in Pension gehe und immer weniger Jungmediziner bereit seien, sich als Hausärzte niederzulassen, sei die Politik nicht bereit, zur Attraktivierung des Berufs beizutragen und damit den drohenden Ärztemangel einzudämmen. - Etwa durch eine angemessene Honorierung der koordinierenden Leistungen, die Hausärzte vor allem für ihre immer älter werdenden Patienten jetzt schon leisten. Auch die Bürokratie in der Kassenmedizin sinke nicht, sondern ufere aus, betonten Schlocker und Glehr. Außerdem fehle es immer noch an einem der ärztlichen Realität angepassten Gruppenpraxengesetz, das es Ärzten erlauben würde, Kolleginnen und Kollegen anzustellen, sodass eine Arbeitsteilung und damit attraktivere Öffnungszeiten für Patienten möglich würden. Auch die Umsetzung der dringend erforderlichen Ausbildungsreform lasse noch auf sich warten. Ein wichtiger Aspekt dieser Reform sei die Absolvierung einer verpflichtenden, mindestens einjährigen Lehrpraxis. Nach wie vor sei allerdings eine Förderung der Lehrpraxen in der Höhe von ca. 15 Millionen Euro jährlich nicht in Sicht -obwohl der Kompetenzgewinn für Jungmediziner unbestritten sei.

Service: Unterlagen zum Tag der Allgemeinmedizin und vollständige elektronische PK-Unterlage unter www.aerztekammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Mag. Andrea Riedel

Tel.: (++43-1) 513 18 33 - 45

Mail: a.riedel @ aerztekammer.at