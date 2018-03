Vassilakou/Schaefer-Wiery: "Wientalterrassen bieten neuen Freiraum im dicht verbauten Stadtgebiet"

Start der Detailplanungen für drei Terrassen

Wien (OTS) - Die Stadt Wien forciert Investitionen in den öffentlichen Raum und schafft neue, nutzbare Frei- und Grünraume für die Wienerinnen und Wiener. Um den BewohnerInnen im dicht bebauten Gebiet entlang des Wientals zusätzliche Erholungsräume zu bieten, sollen großflächige Terrassen über der U-Bahn-Trasse entlang der Wien errichtet werden. "Während andere Bezirke innerhalb des Gürtels Zugang zu großen Grünanlagen wie dem Prater, dem Burggarten oder den Donaukanal haben, befinden sich entlag des Wientals nur wenige Erholungsflächen. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Wir wollen es den BewohnerInnen um die Wienzeile leichter machen, sich an einem warmen Tag ins Freie zu setzen und Engstellen entlang des Fuß- und Radwegs minimieren. Deshalb werden wir mit den Wientalterrassen einen Raum der Begegnung und der Erholung schaffen", so Wiens Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou.

Der 3. Bezirk hat einen Freiraum-Anteil von 21 Prozent, im 2. Bezirk sind es sogar 62 Prozent. Der Freiraum-Anteil liegt in Margareten bei 7, in Mariahlif nur bei 3 Prozent. "Die Wientalterrassen stellen eine innovative Erweiterung für den dichtbesiedelten urbanen Raum dar", betont Susanne Schaefer-Wiery, Bezirksvorsteherin von Margareten. Die Bewohnerinnen und Bewohner entlang der Wienzeile werden von diesem Projekt in hohem Maß profitieren, denn die Terrassen bieten Freizeit direkt vor der Haustüre.

Geplant sind insgesamt drei Wientalterrassen im Bereich zwischen der U-Bahn-Station Pilgramgasse (Aufgang Ramperstorffergasse) und Nevillebrücke. Bis 2015 soll die erste Wientalterrasse realisiert werden. "Hier wird in den nächsten Jahren zusätzlicher Freiraum entstehen, der das Wiental noch belebter und zu einem Ort der Kommunikation macht", so Vassilakou und Schaefer-Wiery abschließend.

Zu dieser Meldung wird in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder ein Foto zur Verfügung gestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dominik Krejsa, MA

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou

Tel.: +43 1 4000 81693

E-Mail: dominik.krejsa @ wien.gv.at



Ing. Thomas Stähler

Büroleiter

Büro der Bezirksvorsteherin für Margareten

Tel: +43 1 4000 - 05114

Mobil: +43 676811805114

Fax: +43 1 4000 - 99 - 05114

E-Mail: thomas.staehler @ wien.gv.at