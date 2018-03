VP-Neuhuber ad Privatisierungen: Wien benötigt Debatte ohne Scheuklappen und ideologischer Einzementierung

Wien (OTS) - "Die Einigkeit zwischen Linksaußen und Rechts ist durchaus interessant. Denn die Devise der deutschen Linke 'Rekommunalisierung statt Privatisierung' deckt sich weitgehend mit den Aussagen der FPÖ. Wir sind uns allerdings in der Diagnose einig, dass in Wien einiges schief läuft. Die in Wien stattfindenden Ausgliederungen sind Quasi-, Schein- und Oligopolprivatisierungen, von denen nur die Günstlinge und Höflinge der SPÖ profitieren", so ÖVP Wien Gemeinderat Alexander Neuhuber in der heutigen Gemeinderatssitzung.

"Scheinprivatisierungen dürfen nicht allein zu dem Zweck durchgeführt werden ausgegliederte Bereiche der Kontrolle durch den Gemeinderat zu enziehen. Es ist ein goldener Mittelweg zwischen privatwirtschaftlicher Initiative und Beteiligung und der legitimen, demokratischen Kontrolle durch die gewählten Organe der Stadt Wien zu finden. Privatisierung ist per se nicht schlecht. Es ist vernünftig private Beteiligung in manchen Bereichen zuzulassen. Eine Durchlüftung würde Wien wahrhaftig nicht schlecht tun. Denn die Stadt Wien lässt im Beteiligungsmanagement keine stringente Strategie und Struktur erkennen", so Neuhuber weiter.

"Die ÖVP Wien wird demnächst Vorschläge zu Neustrukturierungen und zur Effizienzsteigerung der Kontrolle im Bereich der Unternehmungen und Beteiligungen der Stadt Wien einbringen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten sich Lösungen, diese werden wir auch bieten", so Neuhuber abschließend.

