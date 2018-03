Datenschutzrat nimmt zu Energieeffizienzpaket der Regierung Stellung

Datenschutzrat begrüßt Verbesserungen im EIWOG (Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz) und GWG (Gaswirtschaftsgesetz) - aber Ergänzungen notwendig

Wien (OTS) - "Der Datenschutzrat hat sich bereits mehrfach mit der Problematik von Smart-Metering aus Sicht des Datenschutzes und der IT-Sicherheit, vor allem mit dem Schutz der kritischen Infrastruktur, befasst", so Datenschutzrats-Vorsitzender Mag. Johann Maier. "Wir haben daher rasch einen einstimmigen Beschluss über die Stellungnahme zur Regierungsvorlage fassen können. Darin begrüßen wir ausdrücklich, dass einige Vorschläge des Datenschutzrates bereits in die Vorlage eingeflossen sind. Allerdings sind noch Ergänzungen, insbesondere in Hinblick auf die IT-Sicherheit, erforderlich."

Smart-Metering bedeutet, dass der Energieverbrauch der Haushalte mit Hilfe intelligenter Messgeräte flächendeckend laufend gemessen und auch im Sinne der Energieeffizienz evaluiert wird. Datenschutzexperten fürchten nun, dass sich daraus allzu leicht auch Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten und die Privatsphäre der Endverbraucher ziehen lassen. Um die Privatsphäre der Endverbraucher vor den insofern neuen Risiken aus intelligenten Messgeräten ausreichend zu schützen, bedarf es nach Ansicht aller Mitglieder des Datenschutzrates entsprechender regulatorischer Vorkehrungen.

"Der Datenschutzrat ist überzeugt, dass sich aus der flächendeckenden Einführung intelligenter Messsysteme neue Herausforderungen für Datensicherheit und Datenschutz ergeben. Dem kann am besten begegnet werden, indem klar gesetzlich angeordnet wird, dass nur solche Systeme zum Einsatz kommen dürfen, deren Sicherheit in einem unabhängigen Verfahren anhand internationaler Standards überprüft wurden", so Maier.

Ebenso führe die in der Regierungsvorlage vorgesehene zwingende Anordnung einer "Fernabschaltfunktion" in allen intelligenten Messgeräten zur massiven Erhöhung der Risiken für die Daten- bzw. Informationssicherheit und damit zugleich für die Stromversorgung. Daher rät der Datenschutzrat dringend davon ab, eine solche Funktion verbindlich vorzuschreiben.

Kritik gibt es auch für die willkürliche Anordnung des Zugriffes auf Viertelstundenwerte von Verbrauchern für nicht näher definierte statistische Zwecke oder Energielenkungszwecke. Der Datenschutzrat sei zur Auffassung gelangt, dass es für diese Zwecke nicht erforderlich ist, auf Detailverbrauchsdaten einzelner Haushalte zuzugreifen, sondern alternative "gelindere" Mittel zur Verfügung stehen. So könnten erforderlichenfalls zusätzliche intelligente Messgeräte problemlos an Netzpunkten eingesetzt werden, die schon eine gewisse Mindestzahl an Haushalten zusammenfassen. Solche aggregierten Werte können dann nicht mehr einzelnen Haushalten zugeordnet werden.

"Wir meinen daher auch, dass die Viertelstunden-Verbrauchswerte aus Datenschutzgründen grundsätzlich so bald als möglich gelöscht werden sollten", ergänzt der Datenschutzrats-Vorsitzende. Dabei begrüße der Datenschutzrat ausdrücklich, dass der Endverbraucher der Verwendung von Viertelstunden-Verbrauchsdaten zustimmen müsse. "Es bestehe aber die Gefahr, dass dieser "Grundsatz der Freiwilligkeit" unterlaufen wird. Etwa, wenn auf Lieferantenseite keine Pflicht zum Angebot eines "Basistarifes" für Haushalte, der ohne Detailauswertung auskommt, besteht", präzisiert Maier. Der Datenschutzrat regt auch in diesem Zusammenhang gesetzliche Klarstellungen an.

