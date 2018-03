VP-Trittner ad 2,5 Jahre Rot-Grün in Ottakring: Rekordhoch bei Belastungen, Tiefpunkt bei Bürgerbeteiligung

Wien (OTS) - Während Rot-Grün nach außen hin in Form einer fast schon kuriosen Aussendung den Schein guter Zusammenarbeit wahren möchte, zeigt sich in der Realität ein gänzlich anderes Bild dieser mittlerweile 2,5 Jahre andauernden Bezirksregierung.

Ein Best-Of der rot-grünen Tiefpunkte:

Parkpickerl

In den ÖVP-geführten Bezirken Währing und Hietzing gab es zur Parkpickerleinführung Bürgerbefragungen. In beiden Bezirken lehnten die Bürger dessen Einführung ab, was dort von den Bezirksvorstehern auch akzeptiert wurde.

In Ottakring hingegen wurden die Menschen überhaupt nicht gefragt, selbst mehr als 12.000 Unterschriften von Ottakringerinnen und Ottakringern für eine Volksbefragung wurden von Rot-Grün ignoriert. Statt dazu die Bürger in Ottakring zu befragen, zeigten öffentliche Diskussionen zwischen roten und grünen Verkehrsbeauftragten die Hilflosigkeit dieser Koalition. Jetzt sehen sich Arbeitnehmer gezwungen zu kündigen, Unternehmer wandern verstärkt in das Wiener Umland ab und einkommensschwächere Menschen sehen sich mit weiteren Belastungsschikanen konfrontiert.

Ottakringer Straße

Der Umbau der Ottakringer Straße erfolgt entgegen zahlreicher Wünsche und Anliegen der Anrainer und Geschäftsleute. Ein massiver Verlust an Parkplätzen wird die Parkplatzsituation entlang der Ottakringer Straße erneut verschärfen. Darüber hinaus werden Straßenbahngleise und Fahrbahn zusammengelegt, was nicht nur den Autoverkehr, sondern auch den Öffentlichen Verkehr verlangsamt.

Otto Wagner-Areal

Das an Ottakring grenzende Otto Wagner-Areal wird nun scheibchenweise ausverkauft. Während es sich nach Ansicht der ÖVP und zahlreicher angesehener Experten der Bereiche Denkmalschutz und Architektur um ein schützenswertes Gesamt-Ensemble handelt, so betoniert Rot-Grün diese Grünflächen nun mit Wohnungen zu. Bürgerproteste werden auch hier einfach ignoriert.

Der Ottakringer ÖVP-Bezirksparteiobmann Stefan Trittner dazu:

"Rot-Grün zieht Prestigeprojekte mit Steuergeldern stur durch, über Bürgerinnen und Bürger wird drüber gefahren, inhaltliche Argumente und Bürgerbeteiligung werden ignoriert, die Lebensqualität in Ottakring sinkt in manchen Grätzeln dadurch stetig. Die massiven Belastungen durch sprunghafte Gebührenerhöhungen bei Wasser und Kanal, Abfall, U-Bahn Steuer, Hundesteuer und Parken belasten die Menschen im Bezirk auch noch finanziell. Dass diese Maßnahmen nun mit dem Hinweis, dass dies alles vor 2,5 Jahren im Arbeitsübereinkommen ja so beschlossen wurde, gerechtfertigt werden, zeigt die argumentative Hilflosigkeit von Rot-Grün. Es braucht endlich ehrliche Bürgerbeteiligung und jene lösungsorientierte Politik, die sich die Menschen von Politikern zu Recht erwarten."

