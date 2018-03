Gustav Peichl, Katharina Norden, Gudula Walterskirchen und Gabriel Barylli zu Gast in "Stöckl."

Am 25. April um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Stöckl begrüßt am Donnerstag, dem 25. April 2013, in "Stöckl." um 23.00 Uhr in ORF 2 Gustav Peichl, Katharina Norden, Gudula Walterskirchen und Gabriel Barylli:

Gustav Peichl - Der Architekt und Karikaturist wurde 85 Jahre alt. Was sagt sein Alter Ego "Ironimus" dazu?

Seit sieben Jahrzehnten ist Architekt Gustav Peichl als Karikaturist tätig. Das "Doppelgängertum" wurde Teil seines Lebens, unter dem Pseudonym "Ironimus" hat er elf Bundeskanzler erlebt und gezeichnet und damit eine einzigartige, weil lückenlose Chronik der Zweiten Republik erstellt. Seine Arbeiten zeigt derzeit das Karikaturmuseum Krems unter dem Titel "Ironimus - die Qual der Wahl." In den Zeichnungen spiegelt sich auch das Credo des 85-Jährigen ganz deutlich wider: "Karikaturisten sind für mich die wahren Aufdecker und Sichtbarmacher", so der dreifache Vater, der seit 55 Jahren mit seiner Frau Elfriede verheiratet ist.

Katharina Norden - Will mit ihrem Unternehmen "Three Coins" bei Jugendlichen ein Bewusstsein für Finanzen schaffen

Geld kommt aus dem Automaten! Gezahlt wird mit Plastikkarten! Überwiesen wird online! Dass die junge Generation heute den handfesten Bezug zu Geld verliert und das Haushalten mit Finanzen für sie zur Herausforderung wird, ist in Anbetracht dessen vielfach nachvollziehbar. Katharina Norden hat es sich zur unternehmerischen Aufgabe gemacht, Jugendlichen jenes Alphabet zu vermitteln, mit dem die Finanzwelt heute kommuniziert. Die 28-jährige Wienerin will mit nachhaltigen Lernmodellen anregen, verantwortungsvolle finanzielle Entscheidungen zu treffen, um der Schuldenfalle zu entgehen.

Gudula Walterskirchen - Die Historikerin und Adelsexpertin kennt die intimen Geheimnisse der Habsburger

Die Faszination und Aufregung rund um die Adelshäuser ist dieser Tage wieder besonders groß. Während fast täglich neue Baby-Bauch-Bilder von Catherine, der Ehefrau des britischen Prinzen William um die Welt gehen, laufen die Vorbereitungen zur Thronübergabe von Königin Beatrix der Niederlande an ihren Sohn Willem-Alexander und seine Frau Máxima am 30. April 2013 - ORF 2 überträgt ab 9.05 Uhr rund acht Stunden lang, Details unter http://presse.ORF.at - auf Hochtouren. Adelshäuser haben seit jeher ihren Reiz. Historikerin Gudula Walterskirchen wagte nun tiefe Einblicke in private Briefe und intime Tagebücher von Hofdamen, die im Dienste der Habsburger standen. Dabei kamen überraschende Details über das Familienleben der Kaiserfamilie, Feste und Skandale zutage.

Gabriel Barylli - Der Autor und Schauspieler beschäftigt sich mit dem Problem der Sprachlosigkeit in Familien

Jeder Vater will, dass es seinem Sohn gutgeht. Er will ihm seine Werte vermitteln, mit ihm die Erfahrungen teilen, ihn beschützen. Viele Väter schaffen es aber nicht, ihre Erwartungen und Ansprüche klar zu definieren und verständlich zu vermitteln. Wie soll man mit seinem pubertierenden Sohn über so intime Themen wie Sexualität, Liebe und Beziehungen reden? Schauspieler und Regisseur Gabriel Barylli verrät, wie man die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen überwinden kann.

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

