FPÖ-Mölzer: Asylrecht darf kein Einfallstor für Islamisten in die EU sein

Getöteter Boston-Attentäter hatte Verwandte in Österreich, wo rund 40.000 Tschetschenen leben - Asylwerber aus Krisenstaaten sind EU-weit genau zu durchleuchten

Wien (OTS) - Wenn der getötete Boston-Attentäter Medienberichten zufolge zweimal in Österreich gewesen ist und Verwandte in Graz haben soll, dann tue sich eine neue Facette des islamistischen Terrors auf, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "In Österreich leben rund 40.000 Tschetschenen, von denen wohl Hunderte dem fundamentalistischen Islam anhängen oder die sich jederzeit radikalisieren können", hielt Mölzer fest.

Zudem wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass es sich bei den islamischen Fundamentalisten um ein gesamteuropäisches Problem handle. "Das Problem der Salafisten ist auch in Deutschland, Großbritannien oder Belgien bekannt. Und viele von ihnen sind als Asylwerber nach Europa gekommen, was der ganzen Sache eine zusätzliche Brisanz gibt. Europa ist drauf und dran, sich leichtfertig ein riesiges Problem zu importieren, das es nur sehr schwer wieder los wird", warnte Mölzer.

Deshalb forderte der freiheitliche Europaabgeordnete, dass Asylwerber aus Krisengebieten wie Tschetschenien, dem Nahen Osten oder Ländern wie Afghanistan und Pakistan EU-weit genau auf einen möglichen islamistischen Hintergrund durchleuchtet werden. "Das Asylrecht darf kein Einfallstor für Islamisten werden. Hier ist aufgrund der Reise-und Niederlassungsfreiheit in der EU ein koordiniertes gesamteuropäisches Handeln dringend erforderlich", schloss Mölzer.

