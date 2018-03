ÖAAB verteidigt arbeitsfreien Sonntag

Mikl-Leitner: Wir werden alles tun, um den Familien die Sonntagsruhe zu erhalten. Wöginger: Die Schlupflöcher in der Gewerbeordnung gehören geschlossen.

Wien (OTS) - "Der Sonntag ist Familien- und Erholungstag. In Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung und flexibler Arbeitszeiten wird der Sonntag als gemeinsamer Tag für die ganze Familie immer wichtiger. Wir werden nicht zulassen, dass durch eine Aushöhlung des Arbeitnehmerschutzes die Sonntagsruhe und die Freizeit der Familien zerrissen werden", so ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner.

"Die meisten Menschen haben reguläre Arbeits- oder Schulzeiten. Da bleibt für gemeinsame Freizeitaktivitäten mit Freunden und der Familie nur das Wochenende. Wenn man am Sonntag auch noch arbeiten muss, wird sich das negativ auf das Soziale Leben auswirken. Ich lehne deshalb die Angriffe auf die Sonntagsruhe ab", betont Mikl-Leitner und fügt hinzu: "In Österreich müssen rund 680.000 Menschen regelmäßig an Sonntagen arbeiten. Ihre Arbeit ist notwendig, denn sie sichert die Versorgung mit systemrelevanten Dienstleistungen und Sicherheitsangeboten. Arbeiten am Sonntag soll aber die Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden."

ÖAAB-Generalsekretär und Sozialsprecher August Wöginger ergänzt:

"Derzeit gibt es Bestimmungen, die eine Öffnung am Sonntag unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht. Eine Gastronomieberechtigung erlaubt Betrieben an sieben Tagen die Woche den Verkauf von eingeschränktem Sortiment. Diese Berechtigung wollen nun Handelsketten wie Dayli ausnützen, um auch am Sonntag zu öffnen. Wer der Arbeit im Handel am Sonntag Tür und Tor öffnet, denkt nicht an die Familien, die diese gemeinsame Zeit brauchen. Der ÖAAB wird alles unternehmen, um eine Änderung in der Gewerbeordnung herbeizuführen, damit diese Schlupflöcher geschlossen werden."

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Albrecht Oppitz

Presse

Tel.: +43(0)676 322 98 49, Fax: +43(1)40 141 229

albrecht.oppitz @ oeaab.com

www.oeaab.com