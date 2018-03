Wirtschaftsagentur Wien prämiert die besten Geschäftsideen der Stadt

Vier junge Unternehmen mit je 5.000 Euro beim Mingo Award 2013 ausgezeichnet

Wien (OTS) - Über 8.000 Personen haben 2012 in Wien ein Unternehmen gegründet. Der Großteil der jährlichen Gründungen sind Einpersonenunternehmen (EPU), über ein Drittel der Gründerinnen und Gründer hat Migrationshintergrund. Mit einem kostenlosen Beratungsangebot unterstützt die Wirtschaftsagentur Wien Gründerinnen und Jungunternehmer dabei, ihre Geschäftsidee möglichst nachhaltig umzusetzen. Um die Leistungen der Wiener Start-up-Szene sichtbar zu machen, fand gestern Abend bereits der vierte "Mingo Award" statt. Prämiert wurden Wiener Gründerinnen sowie Klein- und Kleinstunternehmer, die innovative Projekte und Geschäftsideen verwirklichen.

"Die zahlreichen Kleinbetriebe sind das Rückgrat der Wiener Wirtschaft. Der Mingo Award ist eine Anerkennung für diese unternehmerische Leistung und ein Impuls, dieses Potenzial am Standort Wien weiter zu fördern", so Vizebürgermeisterin, Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner, die die Mingo Awards an die Gewinnerinnen und Gewinner vor rund 500 Gästen überreichte. Durch den Abend in der EMS Lounge führte Matthias Euler-Rolle, bekannt aus TV und Radio und selber als junger Medienunternehmer unterwegs.

Viermal 5.000 Euro für innovative Projekte und Ideen

Knapp 160 Wiener Gründerinnen und Jungunternehmer haben beim Mingo Award 2013 in einer der folgenden Kategorien eingereicht:

Unternehmensgründung Business Plan, Produkt- und Leistungsangebot, Gesellschaftliche Vielfalt sowie Wachstumsorientierte Kleinunternehmen. Eine unabhängige Fachjury hat die jeweils beste und innovativste Einreichung pro Kategorie ausgewählt. Ausschlaggebend für die Jury-Mitglieder waren Originalität und Innovation, aber auch wirtschaftliche Effekte wie die Auswirkung auf die Beschäftigung. "Die jungen Betriebe schaffen Arbeitsplätze, weisen ein hohes Innovationspotenzial auf und sind eine wichtige Triebfeder für den Wirtschaftsstandort Wien", erklärt Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Top-Projekte 2013 -vom Roller Parksystem bis zum Traumberuf via Online-Video

Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern beim Mingo Award 2013 zählt Katharina Scichilone mit ihrem "Rollerstop". Tretroller sind zwar beliebte Fortbewegungsmittel, die Aufbewahrung vor und in Gebäuden war bislang jedoch problematisch. Mit dem Abstellsystem Rollerstop werden Tretroller mit einem Handgriff diebstahlsicher geparkt.

Auch das Start-up "Conda" wurde ausgezeichnet. Dahinter steckt eine Online-Plattform für die Finanzierung von neuen Geschäftsideen. Junge Unternehmen präsentieren ihre Projekte, um Investorinnen und Investoren für die Umsetzung zu finden. Die Plattform ist seit 1. März 2013 online und in die ersten Projekte, wie beispielsweise den innovativen Wohnwagon, kann bereits investiert werden.

In der Kategorie Gesellschaftliche Vielfalt hat das Schulungs- und Beratungsinstitut "equalizent", das sich auf Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Gebärdensprache und Diversity Management spezialisiert hat, gewonnen. Mit den Aktivitäten fördert das Institut equalizent die Chancengleichheit von gehörlosen und schwerhörenden Menschen vor allem in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt.

Zu den weiteren Top-Projekten zählt auch "whatchado". Der Name kommt aus dem amerikanischen Slang und bedeutet "Was machst du". Seit 2011 zeigen auf dem Online-Portal whatchado verschiedene Berufstätige in Form von Video-Interviews ihren Beruf und Werdegang. Damit werden Jugendliche bei der Berufsorientierung unterstützt. Mit Erfolg: Mehr als 850 Videos sind mittlerweile online - sogar Bundespräsident Heinz Fischer ist dabei - und das Unternehmen hat bereits 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Durchstarten mit Mingo

Seit 2008 bietet die Wirtschaftsagentur Wien mit Mingo ein spezielles Angebot für Wiener Gründerinnen und Jungunternehmer. Neben kostengünstigen Büroflächen, den sogenannten Mingo Büros, gibt es ein kostenloses Serviceprogramm für die jungen Unternehmen. Das Angebot reicht von individuellen Beratungen bis hin zu Coachings und Fach-Workshops. 2012 haben rund 1.600 Personen die 107 Mingo-Workshops besucht, die Anzahl der Coachings zu Gründungs- oder Finanzierungsfragen sind um ca. 30 Prozent im Vergleich zu 2011 gestiegen. Außerdem bietet Mingo muttersprachliche Beratung zur Unternehmensgründung in mittlerweile 14 verschiedenen Sprachen.

