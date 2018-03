Nominierte für Jubiläums-TRIGOS 2013 und ersten European CSR-Award gewählt

Wien (OTS) - Aus 188 Einreichungen für den TRIGOS Österreich 2013 wurden 28 Vorreiterbetriebe nominiert. Diese zeigen eindrucksvoll, wie unternehmerische Verantwortung ganzheitlich ins Kerngeschäft integriert werden kann.

Eine unabhängige Experten-Jury aus VertreterInnen der Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft hat in einem zweistufigen Auswahlverfahren die 28 Nominierten des TRIGOS Österreich 2013 auserkoren. Jeweils sechs Unternehmen wurden in der Kategorie "Ganzheitlichstes CSR-Engagement: Großbetrieb -Mittelbetrieb - Kleinbetrieb" ausgewählt. In der Kategorie "Social Entrepreneurship" freuen sich vier Bewerber über ihre Nominierung und die sechs nominierten Unternehmen in der EU-Kategorie "Beste Partnerschaft" dürfen zudem auf eine Auszeichnung mit dem ersten European CSR-Award der Europäischen Kommission hoffen. Die eingereichten Kooperationsprojekte zeigen eindrucksvoll, wie die Wirtschaft gemeinsam mit ihren Stakeholdern aktiv gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen begegnet.

In der Kategorie "Ganzheitlichstes CSR-Engagement" bewertete die Jury Umsetzung und Wirkung von CSR-Maßnahmen in den Bereichen Arbeitsplatz, Gesellschaft, Markt und Umwelt. Insbesondere auf die Integration von Corporate Social Responsibility ins Kerngeschäft legte die Jury großen Wert. "Ganzheitliche CSR-Strategien, redliche Geschäftsführung und ethisches Handeln sind das Fundament für nachhaltigen Erfolg. Mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Beiträgen für unsere Wirtschaft ergreifen Unternehmen die Chance, soziale Verantwortung zu übernehmen und aktiv einen Beitrag für Mensch und Umwelt zu leisten", führt KommR Alfred Harl, Obmann Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband Unternehmensberatung und IT, und langjähriger Partner und Sponsor des TRIGOS aus.

10 Jahre TRIGOS: Eine Erfolgsbilanz

Dass der TRIGOS seit seiner Gründung im Jahr 2003 maßgeblich zur Professionalisierung der CSR-Aktivitäten österreichischer Unternehmen beigetragen hat, bestätigt Dr. Herta Stockbauer, Vorstandsmitglied der BKS Bank & Vizepräsidentin respACT, und Initiatorin sowie Sponsor der ersten regionalen TRIGOS-Auszeichnungen in Kärnten und der Steiermark: "CSR hat sich in den letzten 10 Jahren vom Schlagwort zu einem ernst zu nehmenden strategischen Werkzeug der Unternehmensführung entwickelt. Der TRIGOS lieferte dabei wichtige Impulse. Viele großartige Betriebe erhielten durch die Auszeichnung öffentliche Wertschätzung und wurden darin bestärkt, ihren verantwortungsvollen Weg weiter zu gehen."

Eine Übersicht über alle Nominierten sowie die Jurybegründungen finden Sie unter www.trigos.at/nominierung. Alle nominierten Betriebe des TRIGOS Regional finden Sie unter www.trigos.at/regionalnominierung.

Die Gewinner des TRIGOS Österreich sowie des ersten European CSR-Award werden am 3. Juni im Rahmen einer feierlichen Gala in Wien bekanntgegeben. Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige Plattform aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

