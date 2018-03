Online Partei Österreichs (OPÖ) tritt NEOS-Wahlplattform bei

NEOS verstärkt Pionierrolle als Bürgerbewegung für politische Erneuerung

Wien (OTS) - Wie das überraschend große Interesse an den offenen NEOS-Vorwahlen zeigt, sehnen sich die Bürger_innen nach echter politischer Beteiligung und Erneuerung. Wir NEOS sind überzeugt, dass unser demokratisches System auch inhaltlich von einer Öffnung profitiert - und haben mit der Online Partei Österreichs (OPÖ) einen kongenialen Umsetzungspartner gefunden.

Eine Idee, deren Zeit gekommen ist.

OPÖ-Gründer Christian Obermayr glaubt an die Kraft aus der Mitte der Gesellschaft. "Mit NEOS werden wir das Maximum aus der von uns entwickelten Beteiligungsplattform herausholen. Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist!". Der Technologie- und Knowhow-Transfer zwischen OPÖ und NEOS wurde bereits eingeleitet. Ab Ende Juni - 100 Tage vor der Wahl - wird NEOS erstmals in Österreich eine durchgängige Online-Beteiligungsschiene für Bürger_innen anbieten. Obermayr kandidiert zudem im Zuge der Kooperation als NEOS-Mitglied für die Nationalratswahl.

Beteiligung fördern und forcieren.

"Wenn die Menschen zur Überzeugung kommen, dass ihre Stimme wirklich etwas bewirkt, dann machen sie mit - und beteiligen sich an demokratischen Prozessen", so NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz. Das zeigen auch die NEOS-Vorwahlen: Über 1.000 Menschen haben sich bereits in den ersten neun Tagen für die Vorwahlen registriert, über 550 Fragen wurden den Kandidat_innen bisher gestellt. "Unser Online-Hearing findet immenses Interesse. Die Online-Profile auf http://neos.eu/vorwahl wurden über 40.000 mal aufgerufen", freut sich Strolz.

NEOS = Mitbestimmung.

Bürger_innenbeteiligung auf breiter Basis steht im Zentrum des NEOS-Spannungsbogens. "Breite Einbindung und klares Leadership. Moderne Politik braucht beides. Das ist die Zukunft der repräsentativen Demokratie, wie wir sie als NEOS-Wahlplattform gemeinsam verstehen.", so LIF-Vorsitzende Angelika Mlinar. Die regierenden Parteien sind angeblich bereit zu mehr Bürger_innenbeteiligung - und schaffen es doch nicht.

Uns ist klar: Veränderung gibt es nur mit einem glaubwürdigen Erneuerungspartner.

Die Politik braucht uns Bürger_innen aus der Mitte der Gesellschaft.

Ohne uns wird sich nichts ändern!

