Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 26.4.: "Brummende Konjunktur, gefährliche Spekulation"

Wien (OTS) - Salzburgs Wirtschaft und der Strudel der Finanzaffäre in Salzburg ist Thema des von Manuel Marold gestalteten "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" am Freitag, den 26. April um 9.44 Uhr in Ö1.

Am 5. Mai wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt - zehn Monate früher als ursprünglich geplant, denn der Spekulationsskandal hat ein politisches Erdbeben ausgelöst. "Saldo" nimmt die zum Anlass, die wirtschaftliche Gesamtsituation des Landes Salzburg zu beleuchten:

Wie stehen die Unternehmen da, wo rangiert die Wirtschaft Salzburgs im Bundesländervergleich? Können durch die Aufarbeitung des Skandals und geplante Konsequenzen wie ein Spekulationsverbot und ein neues System der Buchhaltung wirklich alle Sümpfe trockengelegt und künftige Finanzprobleme vermieden werden? Manuel Marold hat sich im Bundesland Salzburg auf die Suche nach Antworten gemacht - ein Resultat seiner Recherchen: Salzburg ist ein starker Wirtschaftsstandort mit international erfolgreichen Unternehmen und einer profitablen Tourismusbranche. Aber: Die Spekulationsaffäre ist noch lange nicht ausgestanden, der mögliche Schaden für das Land kann noch nicht beziffert werden. Allein der Schuldenstand des Landes ist durch die Spekulationen auf 2,4 Milliarden Euro regelrecht explodiert. Und Experten schließen auch nicht aus, dass Salzburg noch auf weiteren tickenden Finanzzeitbomben sitzt.

