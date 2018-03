Moskito-Netze schützen vor tödlicher Krankheit

Am 25. April ist Welt-Malaria-Tag

Wien/Nairobi (OTS/Rotes Kreuz) - Jährlich sterben etwa 700.000 Menschen an Malaria. Die meisten von ihnen sind Kinder unter fünf Jahren. 3,3 Milliarden Menschen leben in Malaria-Gebieten. Das ist fast die halbe Weltbevölkerung. Am stärksten betroffen von der Krankheit sind Menschen in Afrika. Neun von zehn Malaria-Todesfällen ereignen sich südlich der Sahara. Schutz vor der Krankheit bieten Moskito-Netze.

"Dort, wo große Armut herrscht, ist Malaria besonders verbreitet", sagt Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. "Das Risiko einer Ansteckung kann schon durch die Verwendung von Moskito-Netzen stark reduziert werden. Doch erstens muss man wissen, wie man sich schützen kann und zweitens muss man sich solche Netze auch leisten können." Daher sind Informationskampagnen und das Verteilen von Moskito-Netzen Teil der Projekte des Österreichischen Roten Kreuzes in Kenia.

Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung informiert in zahlreichen afrikanischen Ländern über den Schutz vor der Krankheit. In den vergangenen zehn Jahren haben freiwillige Helfer mehr als 16 Millionen Moskito-Netze verteilt. Durch Informationskampagnen und Verteilaktionen von Hilfsorganisationen und Behörden, ist mittlerweile jeder zweite Haushalt in Afrika südlich der Sahara mit Moskito-Netzen versorgt. Im Jahr 2000 waren es gerade einmal drei Prozent.

