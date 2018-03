Nominierungen 2013 / CIVIS Medienpreis für Integration / 20 Radio- und Fernsehprogramme zur Preisverleihung nominiert

Köln (ots) - Der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa wird am 16. Mai 2013 gemeinsam mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen. Zur Preisverleihung des renommierten europäischen Medienpreises sind 20 Radio- und Fernsehprogramme nominiert. Am Wettbewerb 2013 nahmen 639 Programmangebote aus 22 EU-Staaten und der Schweiz teil. Ein beeindruckendes Ergebnis!

Fünf Nominierungen für WDR Produktionen

Fünf Nominierungen gehen an den Westdeutschen Rundfunk (WDR). Drei Nominierungen erhält der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Zwei Nominierungen erreichen der Österreichische Rundfunk (ORF), der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Eine Nominierung geht an die British Broadcasting Corporation (BBC), die Telewizja Polska (TVP), den deutsch-französische Kulturkanal ARTE, den Bayerischen Rundfunk (BR), den Südwestrundfunk (SWR), den Schweizer Rundfunk und Fernsehen (SRF) und an SAT.1.

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration wird als europäischer und deutscher Fernsehpreis sowie als europäischer Radiopreis für deutschsprachige Programme in sieben Kategorien verliehen. Mit dem >Young CIVIS Media Prize< kommt ein europäischer Förderpreis hinzu sowie seit 2010 eine zusätzliche Auszeichnung für journalistische Webangebote zum Thema Integration und kulturelle Vielfalt.

Neuer Magazinpreis für kurze Fernsehprogramme

Im Bereich des europäischen Fernsehens wird 2013 erstmals ein besonderer Preis für Magazine und kurze Programme bis 10 Minuten vergeben. Gerade die aktuelle Kurzberichterstattung ist in der Lage ein Millionenpublikum anzusprechen.

Europäischer CIVIS Online Medienpreis - Preisträger ist >www.raputation-casting.tv<

Der Europäische CIVIS Online Medienpreis wurde bereits am 17. April 2013 im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin vergeben. Preisträger ist die politische Online-Rap-Castingshow der UFA Film & TV Produktion:

RAPutation. Das Webangebot wird von der Robert Bosch Stiftung und dem Medienboard Berlin Brandenburg gefördert. Nominiert waren ebenfalls das junge Webangebot >No-nazi.net< für soziale Netzwerke ohne Nazis der "Amadeu Antonio Stiftung" und der neue Onlineservice >mediendienst-integration< des "Rates für Migration" mit Informationen zur Einwanderungsgesellschaft.

European Young CIVIS Media Prize - Preisträger ist >bear me<

Bereits festgelegt hat sich die CIVIS Jury auf den Preisträger des europäischen Förderpreises. Der >Young CIVIS Media Prize< geht für den animierten Kurzfilm >bear me< an die Filmakademie Baden-Württemberg.

Ehrenvolle Aufgabe - Sandra Maischberger moderiert

Die festliche TV-Gala des CIVIS Medienpreises am 16. Mai präsentiert ARD-Moderatorin Sandra Maischberger. Die Preise überreichen der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer, der ARD-Vorsitzende und Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor, die Stv. Intendantin des Westdeutschen Rundfunks, Eva-Maria Michel, der Intendant des Deutschlandradios, Dr. Willi Steul, der Intendant der Deutschen Welle, Erik Bettermann, und der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.

CIVIS Partner in Europa

Der CIVIS Medienpreis wird von der Arbeitsgemeinschaft der Landesrundfunkanstalten in Deutschland (ARD), vertreten durch den Westdeutschen Rundfunk, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der Österreichische Rundfunk, die Schweizerische SRG SSR, die Deutsche Welle, das Slowenische Radio und Fernsehen, das Deutschlandradio, der deutsch-französische Kulturkanal ARTE, 3sat, PHOENIX und die Europäische Rundfunkunion (EBU) sind Medienpartner.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV), das Europäische Parlament, die Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, die Agentur der EU-Grundrechte (FRA), die WDR mediagroup, die Bavaria Film und die Bavaria Fernsehproduktion sind Kooperationspartner. Der Europäische CIVIS Medienpreis wird von der CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt veranstaltet.

Die nominierten Beiträge im Überblick:

EUROPÄISCHER CIVIS FERNSEHPREIS 2013

Magazine - kurze Programme bis 10 Minuten Fakt: NSU-Opfer | MDR - Reportage Autoren: Inga Klees, Marcus Weller Redaktion: Jörg Wildermuth Panorama 3: Ausländer raus! Hetze gegen Flüchtlingsheim| NDR - Reportage Autoren: Anna Orth, Anne Ruprecht, Djamila Benkhelouf Redaktion: Maike Rudolph, Jochen Becker

EUROPÄISCHER CIVIS FERNSEHPREIS 2013

Information Seeking Refuge |BBC (GB) - Animation Autor: Andy Glynne Redaktion: Andy Glynne Kreuz und quer: Gott und Vaterland - Muslime im Bundesheer | ORF (A)- Reportage Autor: Georg Misch Redaktion: Helmut Tatzreiter die story: Friedhof der Illegalen | WDR - Dokumentation Autor: Andreas Morell Redaktion: Norbert Hahn

EUROPÄISCHER CIVIS FERNSEHPREIS 2013

Unterhaltung (fiktionale Programme) Shameless | TVP (PL) - Fernsehfilm Autor: Grzegorz Loszewski Redaktion: Carmen Szwec Regie: Filip Marczewski Operation Zucker | BR/ ARD Degeto/ WDR - Fernsehfilm Autoren: Philip Koch, Dr. Gabriela Sperl, Rolf Basedow Redaktion: Dr. Stephanie Heckner, Bettina Reitz, Birgit Titze, Michael André Regie: Rainer Kaufmann

DEUTSCHER CIVIS FERNSEHPREIS 2013

Information Exclusiv im Ersten: Vier Wochen Asyl - ein Selbstversuch mit Rückkehrrecht | rbb - Reportage Autoren: Caroline Walter, Bertram von Boxberg, Chris Humbs Redaktion: Reinhard Borgmann Panorama: Vom Nesthäkchen zum Terroristen | NDR - Dokumentation Autoren: John Goetz, Djamila Benkhelouf, Anke Hunold, Anna Orth Redaktion: Dietmar Schiffermüller, Volker Steinhoff, Britta von der Heide, Stephan Wels ARTE Themenabend: Das Terror-Trio - Warum die Behörden versagten | MDR/ ARTE - Dokumentation Autoren: Inga Klees, Marcus Weller Redaktion: Jörg Wildermuth, Burkhard Kunst Cosmo TV: In Würde altern - Die Gastarbeitergeneration in Pflege | WDR - Reportage Autorin: Nicole Rosenbach Redaktion: Nicole Husmann-Ripperda

DEUTSCHER CIVIS FERNSEHPREIS 2013

Unterhaltung (fiktionale Programme) Danni Lowinski - Zigeunerjunge | SAT.1 - Serie Autor: Marc Terjung Redaktion: Thomas Biehl, Solveig Willkommen Regie: Richard Huber Der Tatortreiniger: Schottys Kampf | NDR - Serie Autorin: Mizzi Meyer Redaktion: Dr. Bernhard Gleim, Adrian Meiling Regie: Arne Feldhusen

EUROPÄISCHER CIVIS RADIOPREIS 2013

Kurze Programme Echo der Zeit: Meschugge Party - Jüdisches Leben in Berlin | SRF 1 (CH) - Reportage Autor: Casper Selg Redaktion: Judith Huber Cosmo: Mein Nachbar das unbekannte Wesen | WDR Funkhaus Europa - Serie Folge 3: Dragos nette Blondine Autorin: Slavica Vlahovic Redaktion: Maria Consiglia Squillante, Uwe Meyer Radiofritzen am Morgen: Kiezdeutsch - | rbb Radio Fritz - Reportage schlechtes Deutsch oder neuer Jugenddialekt? Autorin: Marwa Eldessouky Redaktion: Mandy Haberland

EUROPÄISCHER CIVIS RADIOPREIS 2013

Lange Programme Bedroht, verfolgt, verjagt - Christen im Nahen Osten | SWR 2 Wissen - Feature Autor: Martin Durm Redaktion: Udo Zindel Regie: Maidon Bader Journalpanorama: "Sonderanstalt" Saualm. Jörg Haiders Vermächtnis | ORF/Ö1 (A) - Reportage Autorin: Cornelia Krebs Redaktion: Cornelia Krebs Privat Radio: Farid Vatanparast und sein Hang zu Liebesstützen | WDR 5 - Feature Autorinnen: Andrea Kath, Martina Meißner Redaktion: Thomas Nachtigall Regie: Matthias Kapohl

EUROPEAN YOUNG CIVIS MEDIA PRIZE 2013

Bear me | Filmakademie Baden-Württemberg - animierter Kurzfilm Autorinnen: Kasia Wilk, Anna Matacz Prüfungskommission: Marianne Gassner, Thomas Hägele

Preisträger und Nominierte:

EUROPÄISCHER CIVIS ONLINE MEDIENPREIS 2013 >raputation-casting.tv< | UFA Film & TV Produktion Vertretungsberechtigt: Anna Mauersberger, Prof. Dr. Susanne Stürmer >no-nazi.net< | Amadeu Antonio Stiftung Vertretungsberechtigt: Anna Groß, Simone Rafael, Anetta Kahane >mediendienst-integration< | Rat für Migration Vertretungsberechtigt: Ferda Ataman, Prof. Dr. Marianne Krüger- Potratz

Eine detaillierte Darstellung der nominierten Beiträge finden Sie unter: www.civismedia.eu

