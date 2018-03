Girls Day: BZÖ-Haubner: "9. Schulstufe zu echtem Berufsfindungsjahr machen"

"Österreichs Wirtschaft braucht bestausgebildete Lehrlinge"

Wien (OTS) - "Mädchen für handwerkliche und technische Berufe zu begeistern, ist das Ziel des Girls Day. Dazu gehört aber auch, dass rasch eine echte Reform der Polytechnischen Schule angegangen wird", sagte heute BZÖ-Bildungssprecherin Abg. Ursula Haubner.

"Viele österreichische Unternehmen laden am morgigen Tag Schülerinnen ein, mit Frauen in technischen, industriellen oder handwerklichen Berufen zu sprechen. Um diesen Mädchen den Einstieg in diesen Arbeitsbereich schulisch gut vorbereitet zu ermöglichen, muss die 9. Schulstufe zu einem echten Berufsfindungsjahr für jene jungen Menschen werden, die anschließend eine Lehre machen wollen", forderte Haubner.

"Österreichs Wirtschaft braucht nämlich bestausgebildete Lehrlinge, dazu bedarf es aber auch einer reformierten Polytechnischen Schule mit einem nachweisbaren Bildungsabschluss. Daher ist der Projektstart mit den zehn Schulversuchen zu begrüßen, danach sind aber auch entsprechende Taten zu setzen", so Haubner und weiter: "Wir haben ohnehin im Bildungssystem noch unzählige Baustellen, da sollte zumindest diese positiv abgeschlossen werden".

