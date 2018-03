Syrien: Entführte Bischöf offenbar noch nicht befreit

Sprecher der orthodoxen Erzdiözese Aleppo, Ghassan Ward: "Keine neue Information, was wir sagen können ist nur, dass sie nicht befreit sind"

Damaskus, 24.04.13 (KAP) Die beiden am Montag entführten syrischen Bischöfe sind nach Angaben der griechisch-orthodoxen Erzdiözese Aleppo von Mittwochvormittag, anders als noch am Dienstagabend von oppositionsnahen Pressediensten behauptet, noch immer nicht befreit. Wie der Sprecher der Erzdiözese, Erzpriester Ghassan Ward, betonte, gebe es keine neue Information. "Was wir sagen können ist nur, dass sie nicht befreit sind."

Der syrisch-orthodoxe Metropolit von Aleppo, Mar Gregorios Yohanna Ibrahim, und der griechisch-orthodoxe Erzbischof von Aleppo und Iskenderun, Boulos Yazigi, wollten am Montag Berichten zufolge von einem Dorf nahe der türkischen Grenze zurück nach Aleppo, als ihr Auto vor der Stadt angehalten und der Fahrer mit Schüssen getötet wurde. Zweck der Reise dürften Verhandlungen über die Befreiung von vor sechs Wochen entführten Priestern gewesen sein.

Wie es aus der Stiftung "Pro Oriente" am Mittwoch hieß, hätten Vertreter der Opposition am Dienstag erklärt, die Bischöfe seien an der Frontlinie freigelassen worden. Sie hätten dort die Möglichkeit gehabt, nach Aleppo zurückzukehren. Allerdings kam keiner von ihnen bis Mittwochmittag in Aleppo an.

Die Hintergründe der Entführung sind weiterhin unklar. Laut der syrisch-orthodoxen Diözese soll es sich bei den Entführern um Tschetschenen im Solde der islamistischen Al-Nusra-Front handeln. Der italienische Jesuit und Syrien-Experte Paolo Dall'Oglio wiederum äußerte gegenüber der Beiruter Zeitung "Daily Star" massive Zweifel an dieser auch vom Regime in Damaskus verbreiteten Version.

Glaubensvertreter weltweit hatten sich bestürzt und entrüstet über die Entführung gezeigt. Die Entführung sowie die Ermordung des Fahrers sei eine "dramatische Entwicklung der tragischen Situation", hieß es in einer Vatikan-Erklärung vom Dienstag.

(ende) fam/hkl/

nnnn