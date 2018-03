Lansky, Ganzger + partner startet neue Veranstaltungsreihe "Menschenrechte bei LGP"

Wien (OTS) - Am Montag, 22. April 2013 startete die Kanzlei Lansky, Ganzger + partner (LGP) ihre neue Veranstaltungsreihe "Menschenrechte bei LGP" mit einem Vortrag von Volksanwalt Dr. Peter Kostelka.

Die Kanzlei Lansky, Ganzger + partner (LGP) gründete 2009 ein Kompetenzzentrum für Grund- und Menschenrechte, das seitdem in einer Vielzahl von Verfahren und Projekten aktiv geworden ist. Mit diesem Schritt hat sich LGP bewusst dem Schutz der internationalen Menschenrechte angenommen und beschlossen, diesen innerhalb ihres Einflussbereichs stets zu unterstützen und zu achten.

Ein weiteres Projekt dieses Anliegens ist nun die Veranstaltungsreihe "Menschenrechte bei LGP", die kürzlich ins Leben gerufen wurde. Hierbei werden in zwei- bis dreimonatigen Abständen Vorträge und Diskussionen hochrangiger Fachleute über aktuelle menschenrechtliche Fragen, Entwicklungen und Herausforderungen stattfinden. Die Kanzlei hofft damit einen weiteren, wichtigen Beitrag zur allgemeinen Information über das brisante Thema Menschenrechte zu leisten.

Rolle der Volksanwaltschaft

Den Anfang machte am Montag, 22. April 2013 Volksanwalt Dr. Peter Kostelka, der einen Vortrag zum Thema "Der Nationale Präventionsmechanismus zur Bekämpfung von Folter und die Rolle der Volksanwaltschaft" hielt. Dr. Kostelka berichtete unter anderem über den schwierigen Prozess der Umsetzung des von Österreich ratifizierten Fakultativprotokolls zum UN-Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (OPCAT) sowie von Teilen der UN-Behindertenrechtskonvention (CRDP), die von Österreich ratifiziert wurden.

Auf den Vortrag folgte eine offene Diskussion, in der die geladenen Gäste aus Politik, Justiz, Verwaltung, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Zivilgesellschaft die Möglichkeit hatten, die angesprochenen Themen noch weiter zu vertiefen. Drinks und Fingerfood in einer entspannten Networking-Atmosphäre bildeten den Abschluss dieses gelungenen ersten Abends der neuen Veranstaltungsreihe von LGP.

Die laut dem österreichischen Wirtschaftsmagazin "Format" in den "Top 10" der heimischen Wirtschaftskanzleien gereihte Sozietät LANSKY, GANZGER + partner (LGP) ist in Wien, Bratislava sowie in Baku mit eigenen Büros vertreten und stützt sich in Zentral- und Osteuropa, dem GUS-Raum bzw. in Südosteuropa auf eine Netzwerkstruktur. Die Schwestergesellschaft in der Slowakei, das 2009 mit "Baku Law Center" gegründete Joint Venture in Aserbaidschan und das derzeit Partner in 50 Ländern umfassende Kooperationsnetzwerk werden am Wiener Standort von Juristen aus den jeweiligen Zielländern ergänzt. Rechtsanwalt und Senior Partner Dr. Gabriel Lansky ist Präsident der Österreichisch-Israelischen Handelskammer (AICC) und Gründungsmitglied der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer (ATAZ).

