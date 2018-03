HC Strache unterstützt Petition für Saatgut-Vielfalt

Entwurf zur EU-Saatgutverordnung ist Bedrohung unserer Ernährungssicherheit

Wien (OTS) - Als "nächsten Schritt in die Nahrungsmitteldiktatur" bezeichnet heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache die geplante Neuregelung des europäischen Saatgutmarktes, deren Entwurf Anfang Mai vorgelegt werden soll. "Einmal mehr erweist sich die EU-Kommission als williger Handlanger der Konzerne, die in Brüssel seit Jahren massives Lobbying für diese Neuregelung betrieben haben."

Schon heute seien in den Bereichen Saatgut und Nahrungsmittelproduktion Monopolbildungen festzustellen, die nicht im Interesse der Verbraucher lägen. Vor allem US-Konzerne, nicht zuletzt die hinlänglich bekannten selbsternannten Welternährer der Gentechnik-Industrie, hätten seit Jahren kleine und mittlere Saatgutunternehmen aufgekauft. Das führe nicht nur zu groben Wettbewerbsverzerrungen, sondern, auf Basis der jetzt geplanten Saatgut-Verordnung, unsere Bauern mittelfristig in eine neue Leibeigenschaft und den Konsumenten zu Zwangsbeglückung statt Wahlfreiheit.

"Es kann nicht sein, dass Landwirten und Gärtnern aus Konzernzentralen vorgeschrieben wird, was sie anbauen dürfen", betont Strache. "Zulassungsverfahren zu installieren, die der Agrar-Industrie nützen, die für die Bewahrer alter, seltener und besonders wertvoller Saatgut-Ressourcen aber unleistbar sind, ist ein Kniefall vor den Profithaien, aber ein Fehdehandschuh für die europäischen Konsumenten."

"Ich empfehle deshalb", so Strache, "die Petition für die freie Saatgut-Vielfalt (www.freievielfalt.at) zu unterstützen und ich stehe nicht an, mich bei den Initiatoren zu bedanken, dass sie etwas tun, was unsere Bundesregierung tun sollte, das sie aber - wieder einmal -sträflich vernachlässigt: den Schutz unseres Saatgutes, unserer gesunden Lebensmittel und unserer künftigen Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Henry Kissinger sprach einmal davon, dass die Menschen kontrolliere, wer die Nahrung kontrolliere. Seine Bemerkung mag Leitsatz mancher US-Agrar- und Chemieriesen sein. Für Demokraten muss sie Warnung sein vor einem Diktat, das an unseren Lebensgrundlagen ansetzt. Die FPÖ trägt die Freiheit im Namen, und ihre Sicherstellung ist unser Leitsatz. Auch und ganz besonders in allen unsere Existenzgrundlagen betreffenden Fragen", schließt HC Strache.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at