Schittenhelm zum Töchtertag: Echte Wahlfreiheit beginnt im Kindergarten

Wien, 24. April 2013 (OTS) "Echte Wahlmöglichkeit kann nur geschaffen werden, wenn bereits im Kindergarten und der Volksschule die unterschiedlichsten Berufsmöglichkeiten aufgezeigt werden", so Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm, Bundesleiterin der ÖVP Frauen. Besonders wichtig ist es, vor allem verstärkt auf die Talente der Kinder einzugehen und diese noch stärker herauszustreichen und zu fördern. Rund die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge hat den Wunsch, im Einzelhandel und in den Berufen Bürokauffrau und Frisörin ausgebildet zu werden. Auch die meisten Studentinnen wählen ein Fach der Geisteswissenschaften (65,7%), während in den technischen Studienrichtungen nur rund 28% Frauen vertreten sind. Insgesamt liegt der Frauenanteil der Studierenden an österreichischen Hochschulen bei 53%, Tendenz steigend. Hier muss die Zielsetzung sein, dass sich diese Frauen auch an der Spitze der Bildungseinrichtungen wiederfinden. ****

Schaffen Frauen den Absprung und sind in ihrer Karriere erfolgreich, ruft dies allerdings sofort Neiddebatten auf den Plan. Schittenhelm: "Einer Frau, die beruflich wie auch privat

erfolgreich ist – und auch dementsprechend verdient - ist höchster Respekt zu zollen. Wir wünschen uns viel mehr dieser Frauen. Es ist unsere Aufgabe, diese vor allem in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen", so Schittenhelm abschließend.

