Hauptbahnhof: Weiterer Abschnitt bei der Südbahnhofbrücke

Neues Tragwerk wird am Mittwoch, 24. April 2013 eingeschoben

Wien (OTS) - Bei der Südbahnhofbrücke wird ein neuer Abschnitt Ende April 2013 abgeschlossen. Ein 305 Tonnen schwerer Brückenteil wird auf dem Gelände des Hauptbahnhofs nahe der Arsenalstraße zu den bereits bestehenden Brückenteilen montiert. Der Brückenteil wurde vor Ort fertig gestellt und wird dann in die Höhe auf ca. 6,5 Meter gestapelt. In die richtige Lage wird diese Konstruktion durch ein umgebautes Drehgestell eines Eisenbahnwagons gebracht, das auf einem Hilfsgleis läuft.

Die Arbeiten dauern mehrere Tage, der Einschubvorgang am Mittwoch, den 24.4. erfolgt innerhalb einiger Stunden, die Absenkung und Endmontage mit Schweißarbeiten werden in den kommenden Tagen durchgeführt. Voraussetzungen für die Arbeiten sind optimale Witterungsverhältnisse. So sind diese Arbeiten bei Wind über 50 km/h nicht möglich.

Das Tragwerk, das in der Woche vom 22.-26. April montiert wird, hat eine Gesamtlänge von 41,5 Meter, ein Gesamtgewicht von 305 Tonnen und eine Bogenhöhe von ca. 7,8 Meter.

Details zur Südbahnhofbrücke:

Die neue Brücke stellt eine Verbindung zwischen dem 3. und dem 10. Bezirk her. Sie besitzt neben der Fahrbahn für Straßenverkehr einen barrierefreien Fuß- sowie einen Radweg. Die massiven Pfeiler der Brücke sind für die Erfordernisse des Eisenbahnbetriebs auch für den Katastrophenfall eines Zugsunglücks ausgelegt.

Weitere Informationen auf den Internetseiten der MA 29 -www.bruecken.wien.at

