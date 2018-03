FP-Mahdalik: Millionengrab Mobilitätsagentur liquidieren

11,5 Mio. Euro Schaden für den Steuerzahler

Wien (OTS) - "Dem grünen Versorgungskarussell Mobilitätsagentur muss der Strom abgedreht werden", fordert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik im Rahmen der von der FPÖ beantragten Sondersitzung des Gemeinderates zum Thema "Rückführung privatisierter Unternehmen, Betriebe und Fonds unter die Kontrolle der Stadt Wien". 11,5 Mio. Euro aus dem Steuertopf werden der Truppe und anderen grünen Fahrradflüsterern bis 2015 für Personal- und Sachkosten, Lobbying, halblustige Veranstaltungen und das "Radjahr 2013" aus dem Fenster geschmissen. Mit dieser Summe könnten mehr als 100 Kilometer Radwege im Vollausbau bzw. über 350 Kilometer Mehrzweckstreifen gebaut werden. Das Wiener Radwegnetz könnte so bis 2015 auf von knapp über 1.200 auf über 1.500 Kilometer ausgebaut werden.

Die von Rot-Grün initiierte Rad- und nach der Implementierung der 17ten Beauftragten der Stadt Wien, nämliche jener für die Fußgänger, jetzigen Mobilitätsagentur ist als GmbH der Kontrolle des Gemeinderates entzogen. Ursprünglich sollte die offenbar als Jobmaschine für grüne Parteigänger gegründete Gesellschaft pro Jahr rund 900.000 Euro aus dem Steuertopf bekommen.

SPÖ und Grüne haben die öffentlichen Mittel nun auf bis zu satte 1,5 Mio. Euro jährlich in die Höhe geschnalzt, so dass bis 2015 insgesamt rund 7 Mio. Euro für das grüne Jobvehikel verbrannt werden, kritisiert Mahdalik. Dazu kommen noch 4,5 Mio. Euro für das "Radjahr 2013", wobei wieder kein einziger Cent in den Radwegausbau fließt. Dieser ist im Gegensatz zum grünen Versorgungsprogramm mit 4 Mio. Euro eher schlapp dotiert.

Die grüne Fußgängerbeauftragte hat ebenso wie der Radbeauftragte bis auf ihr Gefasel von "Fußgänger-Highways" genau Null Impulse für den Fußgänger- bzw. Radverkehr setzen können. Es stellt sich daher die Frage, warum deren Agenden aus der zuständigen Magistratsabteilungen 46 herausgelöst und in einer GmbH privatisiert wurden. Bevor der Versorgungspool eingerichtet wurde, war ein aus den Reihen des Magistrats eingesetzter "Radwegkoordinator" quasi zum Nulltarif für jene Agenden zuständig, die nun mit viel Brimborium aber wenig Wirkung 1,5 Mio. Euro im Jahr verschlingen.

Diese "Privatisierung" der Magistratsagenden erfüllt keinen erkennbaren Zweck, außer wenn man gezielte Steuergeldvernichtung als politischen Auftrag der rot-grünen Stadtregierung wertet. Die FPÖ wird daher in der heutigen Sitzung den Antrag stellen, dass die steuergeldverbrennende Mobilitätsagentur aufgelöst wird. Bei den hochqualifizierten Bediensteten der Stadt Wien sind diese Agenden weit besser aufgehoben als bei einer grünen Laientruppe, hält Mahdalik abschließend fest. (Schluss)onti

