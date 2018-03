FP-Frank: Erhöhung der Wohnbauförderung wurde von SPÖ und ÖVP verschlafen

Wien braucht mehr Wohnungen mit weniger Luxus, dafür leistbar

Wien (OTS/fpd) - "Wenn SPÖ-Abgeordneter Muchitsch meint, alle Parteien hätten verschlafen, die Wohnbauförderung zu erhöhen, um ausreichend leistbare Wohnungen zu errichten, so ist das falsch", weist die Wohnbausprecherin der FPÖ-Wien, LAbg. Henriette Frank darauf hin, dass dies lediglich der SPÖ/ÖVP-Regierung passiert ist. Seit Jahren machen die Freiheitlichen nämlich darauf aufmerksam, dass durch die laufende Kürzung der Wohnbauförderung (zudem nicht in allen Bundesländern zweckgebunden) der sozial verträgliche Wohnbau auf der Strecke bleibt. Bundeskanzler Faymann war Wohnbaustadtrat in Wien und hätte die Situation sehr wohl kennen müssen. Stadtrat Ludwig ist ebenfalls SPÖ-Mandatar und zugleich größter Hausherr Österreichs mit 220.000 Gemeindewohnungen. "Wo bleibt sein Engagement?", fragt Frank.

Aber es geht den Sozialisten nicht darum, dass sich die Menschen gemessen an ihrem Verdienst die geförderten Wohnungen wieder leisten können, es geht ihnen allein darum, dass Wien die smarteste City ist, Europas größte Passivhaussiedlung errichtet, Muster-Klimahauptstadt werden will, usw. "Das alles kostet viel Geld und so werden SPÖ-Befindlichkeiten über die Bedürfnisse der Menschen gestellt. Mehr Wohnungen bauen mit weniger Luxus und dafür zu einem für alle leistbaren Mietzins ist daher die Forderung der FPÖ und das nicht erst seit heute", so Frank abschließend. (Schluss) hn

