36. Wiener Gemeinderat (1)

Sondergemeinderat auf Verlangen der FPÖ zum Thema "Rückführung privatisierter Unternehmen, Betriebe und Fonds unter die Kontrolle der Stadt Wien!"

Wien (OTS) - Der Gemeinderat begann wie gewohnt um 9.00 Uhr. Vor Beginn der Diskussion wurde Gerhard Kubik (SPÖ) angelobt, der Karlheinz Hora nachfolgt.

GR Mag. Johann Gudenus M.A.S. (FPÖ) kritisierte eingangs, dass Bürgermeister Häupl 1998 eine Quelle der Wiener Hochquellwasserleitung privatisiert hätte. Das sei ein "Skandal der Sonderklasse". Auch den Verein zu den Donauinselveranstaltungen lehne er ab. Hier werde Steuergeld unkontrolliert an einen "Privatverein" abgegeben. Weiters kritisierte er, dass der 20 Prozent-Anteil der Stadt am Wiener Flughafen an die Wien Holding übertragen und somit privatisiert worden wäre. Die Wiener SPÖ hätte "alles privatisiert und ausgegliedert". Das reiche von Wiener Wohnen bis zum Verleasen der Straßenbahnen. Den Privatisierungserlös der Zentralsparkasse sei "verzockt" worden. Die FPÖ werde diese Vorgänge "schonungslos" offenlegen", kündigte Gudenus an. Abschließend brachte er einen Beschlussantrag ein, der die Rückführung ausgelagerter Unternehmungen der Stadt vorsieht.

GR Mag. Alexander Neuhuber (ÖVP) stellte fest, dass "unfassbar viel schief läuft". Bei den ausgelagerten Stadtunternehmungen handle es sich um "Scheinprivatisierungen". Verbesserung würde nur eine "echte" Privatisierung versprechen, so Neuhuber. Das System der Verstaatlichung hätte ausgedient. Aber auch bei der Marktwirtschaft laufe "nicht alles rund". Er sei nicht für unkontrollierte Privatisierung im Bereich der Daseinsvorsorge. Aufklärung verlangte auch er rund um die verpachtete Quelle der Stadt Wien. Bei ausgegliederten Stadtunternehmungen bestehe vor allem ein Kontrollproblem, da den demokratischen Organen die Kontrollfunktion so entzogen werde. Die Übertragung der Flughafenanteile an die Wien Holding sei "dreist", da weder Gemeinderat noch Bevölkerung damit beschäftigt worden wären. Die ÖVP brachte einen "Antrag der Grünen aus dem Jahr 2003" ein, der Strategiekonzepte etwa für die Wien Holding vorsieht. Die Wien Holding würde schlechte Ergebnisse einfahren und es fehle die Gewinnorientierung, kritisierte Neuhuber. Er brachte einen Antrag ein, der eine Evaluierung der Beteiligungen der Stadt Wien vorsieht. Die Generalbevollmächtigung zur Übertragung von Anteilen müsse aufgehoben werden, so Neuhuber abschließend. Einen dementsprechenden Antrag brachte er ein. (Forts.) joh/kaw

