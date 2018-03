FP-Gudenus: Herr Bürgermeister, geben Sie den Wienern ihr Eigentum zurück!

Freiheitliche wollen die ausgelagerten Bereiche wieder unter die Kontrolle der Stadt Wien bringen

Wien (OTS/fpd) - Stopp der roten Privatisierungsorgie! Von der Energie, über Wohnen, Spitäler, Jugendbetreuung, Wasser, Donauinsel, Märkte und - weltweit wohl einzigartig - sogar das Sozialwesen sind in Wien mittlerweile privatwirtschaftlich organisiert, Kanal und Öffis an das Ausland verleast und 1,7 Milliarden Volksvermögen in dem als Häupl-Privatstiftung AVZ getarnten Casino für spielsüchtige Sozialisten verzockt. "Die SPÖ bedient sich mittlerweile im zwei-Wochen-Takt am Vermögen der Wienerinnen und Wiener und versucht, dieses unter die Kontrolle der Partei zu bringen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "es hat den Anschein, als ob die Roten ihr politisches Ende nahen sehen und noch einmal rasch und kräftig absahnen wollen."

Die Wiener SPÖ sei immer auf der Suche nach dem schnellen Geld -egal, ob an den internationalen Börsen oder in den Quellen auf dem Hochschwab. Gudenus: "Die sozialistische Miss- und Freunderlwirtschaft muss ja irgendwie finanziert werden, nachdem die Häupl-SPÖ schon offiziell die Schulden in acht Jahren vervierfacht hat." Aber in Wirklichkeit sei der Schuldenstand ja noch weit höher als die knapp fünf Milliarden Euro am Ende des heurigen Jahres, die zugegeben werden. Überall in den ausgelagerten und privatisierten Bereichen seien weitere Verbindlichkeiten versteckt.

Um der Kontrolle durch den Gemeinderat zu entgehen, habe die SPÖ unter anderem in der Wiener Stadtwerke Holding und der Wien Holding wie wild Töchter gegründet - insgesamt 365 allein in der ersten Ebene. "Was darunter noch versteckt ist, welche Minen dort noch schlummern, das können wir nur erahnen", so Gudenus, "um diesem Wahnsinn ein Ende zu machen, haben wir den Antrag eingebracht, die Wiener Stadtwerke Holding und die Wien Holding wieder unter die Kontrolle der Stadt Wien zu bringen." Seine Forderung: "Herr Bürgermeister, geben Sie den Bürgern ihr Eigentum zurück!" (Schluss)

