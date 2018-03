Vorsichtige Kreditpolitik der Banken bei verhaltener Kreditnachfrage der Unternehmen

Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft im April 2013

Wien (OTS) - Die österreichischen Banken haben ihre Kreditrichtlinien im Firmenkundengeschäft im ersten Quartal 2013 zum vierten Mal in Folge per saldo geringfügig verschärft. Gleichzeitig war auch die Kreditnachfrage der Unternehmen im ersten Quartal 2013 weiterhin leicht rückläufig. Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage über das Kreditgeschäft im April 2013, in der die Kreditmanager führender Banken ihre Einschätzung zur Kreditentwicklung im abgelaufenen Quartal sowie einen Ausblick auf das laufende Quartal gaben.

Im ersten Quartal 2013 haben die österreichischen Banken ihre Richtlinien für Unternehmens-kredite zum vierten Mal in Folge etwas verschärft. Als wesentlichste Gründe nannten die befragten Banken zum einen etwas höhere Eigenkapitalkosten und zum anderen eine ungünstigere Einschätzung der Konjunkturaussichten sowie branchen-oder firmenspezifische Faktoren. Für das zweite Quartal 2013 wird eine weitere leichte Straffung der Kreditrichtlinien erwartet. (Kreditrichtlinien sind die internen Kriterien - sowohl die schriftlich festgelegten als auch die ungeschriebenen - die bestimmen, welche Art von Krediten eine Bank als wünschenswert erachtet.)

Gleichzeitig registrierten die Umfrageteilnehmer im ersten Quartal 2013 einen weiteren leichten Rückgang der Kreditnachfrage der Unternehmen. Als wichtigste Faktoren wurden wie bei der letzten Befragung ein etwas geringerer Finanzierungsbedarf für Anlageinvestitionen bzw. für Fusionen und Übernahmen genannt. Für das zweite Quartal 2013 gehen die befragten Banken von einem weiteren geringfügigen Nachfragerückgang aus.

Im Privatkundengeschäft blieben die Kreditrichtlinien im ersten Quartal 2013 konstant. Auch für das zweite Quartal 2013 erwarten die Banken keine Veränderung bei Wohnbaufinanzierungen. Bei den Konsumkrediten und sonstigen Krediten wird eine geringfügige Lockerung erwartet. Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Konsumkrediten war, nach einem Anstieg in der Vorperiode, im ersten Quartal 2013 stabil, und jene nach Wohnbaukrediten nahm etwas zu. Für das zweite Quartal 2013 wird ein weiterer leichter Anstieg der Kreditnachfrage der privaten Haushalte erwartet.

Zusätzlich wurden die Banken nach ihrer aktuellen Refinanzierungssituation befragt. Die Bedingungen für die Mittelaufnahme in Form von mittel- bis langfristigen Schuldverschreibungen verbesserten sich im ersten Quartal 2013 leicht, während bei den Kundeneinlagen geringfügige Beeinträchtigungen registriert wurden. Die Spannungen an den europäischen Staatsanleihemärkten hatten wie schon bei den vorangegangenen Befragungsterminen kaum einen Einfluss auf die Refinanzierungssituation der österreichischen Banken.

Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren Informationsstand über die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen und Haushalte zu verbessern. Dabei werden rund 130 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums befragt, darunter fünf Institute aus Österreich. Mit dem Befragungstermin April 2013 wurde die Anzahl der österreichischen Teilnehmer an der Umfrage von fünf auf sieben Institute ausgeweitet. Drei Banken wurden neu in das Sample aufgenommen, ein Institut nimmt nicht mehr an der Befragung teil.

Eine ausführlichere Darstellung der österreichischen Ergebnisse wird in Statistiken - Daten & Analysen Q2/2013 veröffentlicht. Die EZB wird die Resultate für den Euroraum in ihrem Monatsbericht Mai 2013 publizieren.

