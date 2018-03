Dr. Ludwig Bauer kehrt nach München zurück / Martin Gastinger wird zum 01. Mai 2013 neuer Geschäftsführer der ATV-Sendergruppe

Der seit April 2007 erfolgreich agierende ATV-Programmdirektor, Martin Gastinger, wird zum 01. Mai 2013 neuer Geschäftsführer der ATV-Sendergruppe.

Dr. Ludwig Bauer kehrt auf eigenen Wunsch nach München zurück und wird bis Jahresende die weiteren TV-Beteiligungen der Tele München Gruppe, TELE 5 und RTL II, verantworten.

Martin Gastinger: "Ich freue mich bei ATV noch mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen. ATV ist die klare Nummer EINS der österreichischen Privatsender. Wir haben ja erst kürzlich gezeigt, dass auch wir bei ATV knapp 1 Million Zuschauer vor den TV-Geräten versammeln können. ATV feiert dieses Jahr 10. Geburtstag und wird auch zukünftig mit seinen innovativen Programminhalten überraschen und beste TV-Unterhaltung bieten."

Ludwig Bauer: "Meine fünf Jahre in Österreich waren voller Herausforderungen und doch war es außerordentlich faszinierend ATV voranzubringen und ATV2 zu starten. Mit der einzigartigen Gestaltungsfreiheit, die mir der Eigentümer, Herr Dr. Kloiber, dabei gegeben hat, der Power der Tele München Gruppe im Rücken und natürlich der Unterstützung unserer großartigen und kreativen Mitarbeiter sind es fünf erfolgreiche Jahre geworden. Mit Stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben, kehre ich jetzt nach München zurück."

Herbert G. Kloiber: "Ich möchte Ludwig Bauer für seinen enormen Einsatz in Wien ganz herzlich danken. In den letzten fünf Jahren hat er ATV hervorragend geleitet und weiterentwickelt. Martin Gastinger ist einer der kreativsten Köpfe in der deutschsprachigen Fernsehlandschaft. Seine Fähigkeit, immer wieder neue publikumswirksame Formate zu entwickeln, hat ihm, weit über die österreichischen Grenzen hinweg, große Anerkennung eingebracht. Ich vertraue ihm die weitere Entwicklung der ATV-Sendergruppe mit großer Zuversicht an."

