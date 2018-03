Klicka beim Konzert des Ukrainischen Pavlo Virsky Volkstanz Ensembles

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags, Marianne Klicka, begrüßte vergangenen Montag anlässlich der "Kiew Tage in Wien" den Bürgermeister von Kiew, Oleksandr Popov, in der Stadthalle beim Konzert des Ukrainischen Pavlo Virsky Volkstanz Ensembles. Seit über 20 Jahren pflegen Wien und Kiew freundschaftliche Beziehungen und haben in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen zusammengearbeitet und Erfahrungen ausgetauscht: von Stadtentwicklung, Verkehr, Energieeffizienz, E-Government, Bildung bis zur Vorbereitung der Fußballeuropameisterschaft 2012. An diesem Abend stand die Kultur im Vordergrund und mit ihr das nach Pavlo Virsky benannte Volkstanz Ensemble. Virsky revolutionierte den ukrainischen Folklore-Bühnentanz und beeinflusste mit seinem Konzept den Bühnentanz auf der ganzen Welt. Das Volkstanz Ensemble mit ihren großteils schwungvollen künstlerischen Darbietungen begeisterte das Publikum, allen voran Bürgermeister Popov. Kultur verbindet und das war bei dieser Veranstaltung wieder deutlich zu spüren.

o Pressebilder: www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=22754 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=22757

