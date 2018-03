CARE: Internationale Gemeinschaft lässt syrische Flüchtlingskinder im Stich

Neue Studie zur Situation der Flüchtlinge in Jordanien / Viele Flüchtlingskinder werden statt in die Schule zum Arbeiten geschickt

Wien/Amman (OTS) - Die Hilfsorganisation CARE kritisiert, dass syrische Flüchtlingskinder in Jordanien von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen werden und fordert zusätzliche Hilfsgelder zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Laut einer neuen CARE-Studie, für die mehr als 1.900 im städtischen Raum lebende Flüchtlinge befragt wurden, haben 60 Prozent der Flüchtlingskinder keine Chance auf Schulbildung. Ihre Eltern sehen sich gezwungen, sämtliche verfügbaren Geldmittel für Nahrung, Trinkwasser und Unterkunft auszugeben. 50 Prozent der Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren müssen arbeiten gehen, um das Familieneinkommen aufzubessern. So helfen sie z.B. beim Sortieren von Metallschrott.

Besonders schwierig ist die Situation von Kindern, die in Haushalten von Alleinerzieherinnen leben. Mehr als die Hälfte dieser Haushalte verfügen über keinerlei Einkommen und sind völlig auf ihre Ersparnisse bzw. Hilfsleistungen angewiesen. Dazu CARE-Geschäftsführerin Andrea Wagner-Hager, die vor kurzem CARE-Hilfsprojekte in Jordanien besuchte: "Die Lage dieser Mütter ist verzweifelt. Häufig befinden sich ihre Ehemänner noch in Syrien oder wurden getötet. Sie haben keine andere Wahl, als ihre Kinder zur Arbeit zu schicken. Dazu kommt das Problem, dass sie immer wieder "unmoralische Angebote" bzw. Heiratsanträge für ihre minderjährigen Töchter erhalten." Nicht nur finanzielle Gründe verhindern den Schulbesuch. So beschwerten sich Eltern in Zarqa darüber, dass die Schulen dort von mit Messern bewaffneten Banden kontrolliert würden und wollten ihre Söhne deshalb nicht hinschicken.

CARE fordert, dass die Hilfszusagen, die die Internationale Gemeinschaft Ende Jänner in Kuwait gegeben hat, um die humanitäre Krise in Syrien und den Nachbarländern zu bewältigen, endlich eingehalten bzw. ausgeweitet werden. Von versprochenen 1,2 Mrd. EUR wurden bis jetzt nur 38 Prozent, d.h. 460 Mio EUR finanziert. "Zusätzlich braucht die jordanische Regierung Unterstützung, um die Schulbildung aller Flüchtlingskinder, die sich im Land befinden, zu gewährleisten", betont Wagner-Hager und weist darauf hin, dass auch 37,5 Prozent der in Jordanien lebenden irakischen Flüchtlingskinder nicht zur Schule gehen.

Weitere Ergebnisse der Studie "Syrian Refugees in Urban Jordan":

-57 Prozent der Interviewten haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und müssen es zukaufen

-100 Prozent der Kinder haben keinen sicheren Ort zum Spielen

-72 Prozent der Haushalte sind verschuldet

-40 Prozent der Familien leben in zwei Räumen, in denen jeweils mehr als 4 Personen schlafen

1,4 Millionen Menschen sind seit Beginn der Gewalt aus Syrien geflohen. Die jordanische Regierung schätzt, dass sich über 470.000 syrische Flüchtlinge im Land befinden, von denen mehr als 70 Prozent in meist desolaten, völlig überfüllten Mietwohnungen untergebracht sind.

