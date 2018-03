Intersec gibt beeindruckende Finanzergebnisse mit sich verdoppelnden Einnahmen auf Jahresbasis bekannt

Paris

Asien-Pazifik-Region angekündigt

Intersec, der führende Anbieter von innovativen Dienstleistungsplattformen für Telekommunikationsbetreiber, gab heute beeindruckende Wachstumszahlen bekannt, die sich auf die anhaltend starke Nachfrage nach seinen IGLOO Big Data-Diensten für Monetarisierung und Ortsdienste, der Loyalty-Management-Lösung (LMS) und den Nachrichten- und Meldeplattformen zurückführen lassen. Wie das Unternehmen bekanntgab, haben sich die Einnahmen auf 8,5 Millionen Euro Umsatz auf Jahresbasis verdoppelt, wobei 95 Prozent der Einnahmen von ausserhalb Frankreichs, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, stammen.

Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und konnte dann sieben Jahre lang Rentabilität und Wachstum verzeichnen, sowohl auf den fortschrittlichen europäischen Telekommunikationsmärkten als auch auf einigen der wettbewerbsfähigsten aufstrebenden Märkten der Welt, insbesondere in Afrika, wo das Unternehmen mittlerweile in 25 Ländern vertreten ist.

Intersec hat seinen Hauptsitz in Paris und betreibt regionale Niederlassungen in Russland für die GUS-Region, in Deutschland für die DACH-Region, in Brasilien für Lateinamerika und in Kanada für Nordamerika. Die Telekom-Kunden des Unternehmens sind Tier 1-Betreiber, die zu den grössten Telekommunikationskonzernen der Welt gehören, darunter Orange, Telefonica, MTS und Maroc Telecom, sowie Hunderte von Millionen Telefonkunden rund um die Welt, die die Technologie von Intersec nutzen. Intersec arbeitet auch mit führenden Unternehmen wie Alcatel-Lucent, Ericsson und Nokia Siemens Networks über Erstausrüster und Vertriebsvereinbarungen zusammen.

Das Unternehmen beschäftigt heute über 80 Experten, von denen mehr als 40 an der Weiterentwicklung der leistungsstarken, firmeneigenen Service-Plattformen arbeiten, die speziell auf die Sicherung der traditionellen Einnahmen der Betreiber, auf Ressourcenoptimierung und auf die Schaffung neuer Einnahmequellen ausgelegt sind. Das Unternehmen geniesst einen guten Ruf unter führenden Branchenanalysten. So hat Gartner und Berg Insight das Unternehmen in seinen Branchenberichten als einen der wichtigsten Akteure für standortbasierte Werbung und standortbasiertes Marketing genannt. Ausserdem steht das Unternehmen auf der renommierten Top 100-Liste von Red Herring und zählt zu den Fast 500 EMEA-Unternehmen von Deloitte.

Der CEO Yann Chevalier äusserte sich zur Zukunft des Unternehmens:

"Wir freuen uns auf ein weiteres turbulentes Jahr, denn wir planen im kommenden Jahr neue Niederlassungen in Dubai, Singapur und Westafrika. Der weitere Erfolg des Unternehmens hängt von unserer einzigartigen Technologie ab. Diese ist auf die Anforderungen unserer grossen Telekom-Kunden zugeschnitten, die ihre grossen Datenmengen in Echtzeit nutzen, um ihre Einnahmen zu erhöhen. Meist übertreffen wir diese Erwartungen."

Jérôme Faul, Leiter der VC-Firma Innovacom, fügte hinzu: "Das Wachstum von Intersec hat all unsere Erwartungen übertroffen. In wenigen Jahren hat sich das Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf unter vielen der weltweit führenden Betreiber erarbeitet und konnte fortwährend Rentabilität vorweisen. Alles deutet auf eine vielversprechende Zukunft für das Unternehmen hin."

