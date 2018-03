Regner: Sozialer Wohnbau ist Grundpfeiler der Sozialpolitik

SPÖ-Europaabgeordnete nach Abstimmung über den sozialen Wohnungsbau in der EU: "Verbesserter Mieterschutz etwa vor Zwangsräumungen"

Wien (OTS/SK) - Nach der gestrigen Abstimmung zum Initiativbericht über den sozialen Wohnungsbau in der Europäischen Union im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments in Brüssel weist die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner ausdrücklich auf die Bedeutung des Themas hin. "Sozialer Wohnbau ist viel mehr als Armutsbekämpfung, die ebenfalls wichtig ist. Es soll ein Zugang für breite Bevölkerungsschichten ermöglicht werden, damit es zu einer Durchmischung kommt und eine Ghettobildung möglichst verhindert wird. Gerade Wien kann stolz darauf sein, als Vorzeigestadt in diesem Bereich zu gelten. Ausschreitungen wie etwa in Pariser Banlieues müssen uns Warnung sein", erläutert Regner, Mitglied im zuständigen Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. In Wien leben 60 Prozent der Menschen in Wohnungen, die mithilfe von öffentlichen Geldern gebaut, renoviert und anderweitig finanziert worden sind. ****

Der Zugang zu leistbarem Wohnraum sei ein Grundrecht und eine Voraussetzung an der Teilhabe an der Gesellschaft. Regner: "Ohne Wohnung fehlt es auch an Chancen in anderen Bereichen wie Bildung und Beschäftigung. Der Zugang zu leistbarem Wohnraum kann vom privaten Sektor nicht ausreichend abgedeckt werden." Die SPÖ-Europaabgeordnete kritisiert im vorgelegten Bericht der EU-Kommission und in der nun im EU-Parlamentsausschuss abgestimmten Fassung die starke Fokussierung auf Armutsbekämpfung bei gleichzeitiger Ausklammerung der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung.

Weiters bedauert Regner, dass die Fraktion der Europäischen Volkspartei dem Bericht nicht zugestimmt hat: "Es ist schade, dass sich die EVP bei diesem wichtigen Thema der Stimme enthalten hat." Außerdem hat die konservative Mehrheit im Ausschuss auch zwei Änderungsanträge von Regner und SPÖ-EU-Abgeordnetem Josef Weidenholzer abgelehnt. "Wir wollten langfristig leistbare Wohnungen für die zukünftigen Generation durch Mietpreisbindung und fairere Bedingungen im Bausektor im Bezug auf sozialen Wohnbau. Das wollten die Konservativen leider nicht", so Regner. (Schluss) bj/mp

