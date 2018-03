SAVE THE DATE: 11. Wiener Gefäßgespräche, Kongress "Niere-Ersatz-Therapie"

Wien (OTS) - Im Rahmen der Wiener Gefäßgespräche findet von 14. bis 15. Juni 2013 der Kongress zum Thema "Niere-Ersatz-Therapie" im Großen Festsaal der Wiener Börse statt. International renommierte SpitzenmedizinerInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz referieren und diskutieren über die Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Behandlung von DialysepatientInnen und den oftmaligen medizinischen Begleiterscheinungen wie den damit assoziierten Gefäßerkrankungen. Im Vordergrund der Gespräche stehen besonders die Interdisziplinarität, die fächerübergreifende Behandlung und das tiefgehende Verständnis für DialysepatientInnen. Daher richtet sich der Kongress an MedizinerInnen unterschiedlichster Disziplinen, speziell aus den Fächern Nephrologie, Kardiologie, Chirurgie, Gefäßchirurgie, Transplantchirurgie, Wundtherapie sowie an InternistInnen, AllgemeinmedizinerInnen und an das Pflegepersonal.

Veranstalter der 11. Wiener Gefäßgespräche ist das Gefäßforum Österreich (GFÖ) in Kooperation mit Vascular International. Das GFÖ steht heuer ganz im Zeichen der Wissenschaft. Als gemeinnütziger Verein widmet sich das GFÖ der Informations- und Aufklärungsarbeit sowie der Förderung von Forschung, Diagnose und Therapie rund um Gefäßerkrankungen.

JournalistInnen sind zur Teilnahme am Kongress herzlich eingeladen!

Infos zum Programm und zu den ReferentInnen unter

http://www.wiener-gefaessgespraeche.at

Links: www.gefaessforum.at; www.vascular-international.org

11. Wiener Gefäßgespräche, Kongress "Niere-Ersatz-Therapie"



Datum: 14. - 15.6.2013



Ort:

Wiener Börse Großer Festsaal

Wipplingerstraße 34, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Presserückfragen:

Gefäßforum Österreich

Prim. Priv.-Doz. Dr. Afshin Assadian, Wissenschaftlicher Sprecher GFÖ

Vorstand Gefäßchirurgie Wilhelminenspital Wien

Tel.: +43 676/ 33 63 569

afshin.assadian @ yahoo.de



Presse-Rückfragen, Akkreditierung Kongress, Interviewvereinbarung:

com.media PR

Mag. Dr. Karin Assadian

Tel.: +43 676/33 63 568

karin.assadian @ commedia.co.at

www.commedia.co.at