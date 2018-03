Erfindung von MoveRoll revolutioniert die Papierindustrie

Porvoo, Finnland (ots/PRNewswire) - MoveRoll Oy, ein innovatives Unternehmen aus Finnland, hat eine einzigartige Methode für den Papierrollentransport entwickelt. Diese neue Rollenhandling-Lösung hat das Sicherheitsniveau und den Energieverbrauch in Papierfabriken entscheidend verändert. Jetzt bringt MoveRoll die nächste, verbesserte Produktgeneration heraus.

MoveRoll Oy aus Finnland und entwickelt weiterhin neue Lösungen für Rollenhandling. Innovatives Denken und das Prinzip, Kunden und Endverwender in die Produktentwicklung einzubeziehen, sind für das Unternehmen in den letzten Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Ergebnisse der Entwicklungsarbeit werden bei der PaperCon 2013 und der Zellcheming Expo 2013 zu sehen sein. Die neue Produktpalette umfasst eine neue Generation von MoveRoll Förderern, neue Aufpralldämpfer und als besonderes Highlight Null-Energie-Rollenempfänger. "Wir haben den Rollenempfänger von Grund auf entwickelt und in der Praxis getestet. Die Ergebnisse waren hervorragend. Herkömmliche Systeme verbrauchen bis zu 20 MWh an Strom pro Jahr. Unser Rollenempfänger kommt ganz ohne Strom aus", so Mikko Rantanen, CEO von MoveRoll.

Bereits jetzt gibt es Belege dafür, dass MoveRoll beginnt die Methode zu ändern wie Rollen in Papierfabriken befördert werden. MoveRolls patentiertes Druckelemente-Fördersystem hat sich in der Praxis bewährt und geniesst Anerkennung in der Branche. Das Unternehmen selbst hat Kunden und Partner in aller Welt. Messungen haben ergeben, dass MoveRoll-Produkte im Vergleich zu herkömmlichen Rollenhandling-Systemen bis zu 85 % weniger Energie verbrauchen. Feedback aus der Branche besagt, dass MoveRoll Förderer durch ihre Modularität und Verzicht auf bewegliche Teile flexibel, robust und einfach anzuwenden sind. Im Vergleich mit herkömmlichen Rollentransportmethoden lässt sich nachweisen, dass MoveRoll die Sicherheit in Papierfabriken auf ein völlig neues Niveau hebt. "MoveRoll ist ein erstaunliches Produkt! Ich habe noch nie eine sicherere Methode gesehen, um Rollen in Papierfabriken oder in meiner Prüfanlage zu befördern. Das Produkt stellt eine hervorragende Ergänzung zu unserer Produktlinie dar", so MoveRoll-Kunde Peter Hanna, Präsident von Advanced Dynamics.

MoveRoll Oy ist ein weltweiter Anbieter von hochwertigen Rollenhandling-Produkten. Das Unternehmen setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf Innovation und bezieht skandinavische Papierfabriken in seine Produktentwicklung mit ein. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass der Schwerpunkt der Entwicklung stets auf Themen liegt, die für die Papierindustrie von entscheidender Bedeutung sind, wie zum Beispiel Sicherheit, Energieverbrauch, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit. "Produkte zu entwickeln, die das Potential haben die Branche zu revolutionieren, war schon immer unser oberstes Ziel. Wir finden neue, kreative Lösungen für Branchenprobleme!", so Mikko Rantanen weiter.

Mikko Rantanen +358-400-610764 mikko.rantanen@moveroll.fi Sprachen: Finnisch, Englisch Nicole Huikko +358-452-739-200 nicole@moveroll.fi Sprachen: Deutsch, Englisch Natalia Shaparova +358-458-889-646 natalia@moveroll.fi Sprachen: Russisch, Englisch Jonis Mahmutllari +358-400-316-478 jonis@moveroll.fi Sprachen: Englisch, Italienisch

