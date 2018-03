SP-Deutsch: 20 Jahre SPÖ-Vorsitzender Häupl sind 20 gute Jahre für Wien!

Wiener SPÖ gratuliert zum Jubiläum von Michael Häupl als Parteivorsitzender

Wien (OTS/SPW) - "20 Jahre SPÖ-Vorsitzender Michael Häupl sind 20 gute Jahre für Wien!", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Mittwoch. "In diesen zwei Jahrzehnten hat sich Wien nachhaltig verändert, hat sich in eine moderne und weltoffene Millionenmetropole entwickelt. Viele dieser tiefgreifenden Veränderungen sind untrennbar mit Michael Häupl verbunden: Gleich ob die Herausbildung Wiens als 'Stadt des Wissens', der weitere Ausbau der Infrastruktur oder die tiefgreifenden Reformen im Pflege- und Gesundheitswesen, in der Bildung und am Arbeitsmarkt." Bürgermeister Häupl habe aber nicht nur Wien seinen "Stempel" aufgedrückt, sondern auch als Vorsitzender der SPÖ Wien wichtige Weichenstellungen vorgenommen: "Seit 20 Jahren prägt Michel Häupl mit großem Erfolg, Visionen und Tatkraft die Entwicklung der SPÖ Wien zur modernen Stadtpartei, die Tradition und Zukunft miteinander vereint!", so Deutsch.****

Der Landesparteisekretär stellte klar, dass die SPÖ Wien unter Häupl für eine bürgernahe Politik stehe, die die Wienerinnen und Wiener in Mitbestimmungs- und Entscheidungsprozesse einbezieht. "Die SPÖ Wien ist heute die Partizipationspartei in Wien - mit nach außen hin offenen Strukturen. Wir gehen bewusst neue Wege und bieten eine breite Palette an Mitmach-Möglichkeiten an", so Deutsch.

Eine Vorreiterrolle habe Häupl auch in Sachen voller Gleichberechtigung von Frauen in den Gremien und der Stadtregierung gespielt: Die Hälfte der Wiener Stadtregierung ist heute weiblich, das modernste Gleichbehandlungsgesetz Österreichs kommt zur Anwendung, und es gibt eine Quotenregelung für Listenplätze bei Wahlen.

Darüber hinaus habe es Häupl verstanden, durch inhaltliche Überzeugung und Meinungsaustausch für Geschlossenheit in der Wiener SPÖ zu sorgen: "Dass alle an einem Strang ziehen, war einer der wichtigsten Faktoren hinter den zahllosen Wahlerfolgen der vergangenen 20 Jahre." Und schließlich verstehe es Michael Häupl wie kein anderer, hochkomplexe politische Fragen so herunter zu brechen, dass alle verstehen, worum es geht: "Klar ist, Michael Häupl hat noch viel vor - die Wiener SPÖ wird unter seiner Führung den erfolgreichen Wiener Weg weiter gehen!", so Deutsch abschließend. (Schluss) tr

