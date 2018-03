SVA-Informationsveranstaltung: Fit und aktiv in den (Un-)Ruhestand

McDonald: "SVA-versicherte Pensionisten wissen, wie wichtig Vorsorge ist"

Wien (OTS) - Statistisch gesehen werden die Österreicher immer älter, jedoch verlieren wir über 20 unbeschwerte Lebensjahre durch Krankheit, was uns im internationalen Vergleich kein gutes Zeugnis ausstellt. "Prävention wird in Österreich noch viel zu wenig thematisiert. Immer noch greift unser Gesundheitssystem meist erst an, wenn wir bereits krank sind, statt in die Gesundheitserhaltung zu investieren und viele Volkskrankheiten zu verhindern", sagt Peter McDonald, Obmann-Stv. der SVA. "Hier müssen wir ansetzen und frühzeitig vorsorgen". Wie wichtig Vorsorge ist, wissen die SVA-Pensionisten sehr gut, schließlich sind über ein Drittel der Teilnehmer am Präventionsprogramm "Selbständig Gesund" Pensionisten. Mit der Veranstaltung "Fit und aktiv in den (Un-)Ruhestand" präsentiert die SVA morgen Donnerstag ein erweitertes Gesundheitsangebot speziell für diese Zielgruppe.

Die SVA hat in den letzten Jahren sehr konsequent den Wandel von der Krankenkasse zur serviceorientierten Gesundheitsversicherung vollzogen. Eine wichtige Zielgruppe dabei sind auch die Pensionisten. "Ob mit unserem Programm Selbständig Gesund oder unserem breiten Unterstützungsangebot Fit zu mehr Erfolg, die Botschaft ist die selbe: Vorsorgen ist besser als Heilen", so McDonald. Die SVA bietet Pensionisten ein umfangreiches Präventions-Angebot speziell zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse inklusive Aktivcamps und Gesundheitswochen. "Mit der morgigen Veranstaltung erweitern wir unser Angebot und setzen neue Akzente", so McDonald.

Bei der Informationsveranstaltung "Fit und Aktiv in den (Un-)Ruhestand" profitieren Teilnehmer von professioneller Ernährungsberatung, erhalten Informationen zum Gesundheitsförderungsangebot der SVA und bekommen Anregungen, wie sie die goldenen Jahre der Pension möglichst lange in Gesundheit und Wohlbefinden genießen können.

Wann: Donnerstag, 25. April 2013, 16:30 - 19:30 Uhr

Wo: Kundenzentrum der SVA, Wiedner Hauptstraße 84-86

