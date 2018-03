Vilimsky: Immer neue Ideen von Kurz für mehr und mehr an Einbürgerungen!

Nach gigantischen Migrations-, Asyl- und Einwanderungsschüben der jüngeren Vergangenheit Einbürgerung nur mehr im Ausnahme- und nicht mehr im Regelfall

Wien (OTS) - Zuerst ein ominöser Test mit Fragen, die breit im Internet kursierten und jetzt eine weit unterdurchschnittliche Einkommensgrenze mit einigen Fragen zum Thema hiesiger Werte -Staatssekretär Kurz erfindet stets neue Vehikel, um für mehr und mehr an Einbürgerungen in Österreich zu sorgen. Dies ist abzulehnen, weil die österreichische Staatsbürgerschaft endlich wieder zu einem hohen Gut werden muss, statt zu einem Zuwanderergeschenk seitens der Regierung zu verkommen. Dies stellte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky fest.

Das österreichische Durchschnittseinkommen der rund 4 Mio. Beschäftigten liege laut Statistik Austria bei knapp 25.000 Euro im Jahr, bei 14 Gehälter mache dies ein Durchschnittsgehalt von 1.785 Euro aus. Die "Kurz-Grenze" mit herabgesenkten 1.000 Euro liege somit über 40 Prozent unter dem durchschnittlichen Mittel in Österreich, was bedeute, dass Einbürgerung der Regierungspolitik primär auf den Niedrigstlohnsektor abziele. Wer zudem noch ein paar Fragen zum Thema österreichischer Wertekatalog halbwegs beantworten könne, solle dann künftig nach sechs statt nach zehn Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft geschenkt erhalten, kritisierte Vilimsky. Kurz sei seit längerem auf der politisch linken Überholspur in Österreich unterwegs.

Nach den gigantischen Migrations-, Asyl und Einwanderungsschüben der jüngeren Vergangenheit sollte Einbürgerung nur mehr in absolut unzweifelhaften Fällen und eher im Ausnahme- als im Regelfall durchgeführt werden. Die österreichische Staatsbürgerschaft müsse wieder zu einem hohen Gut werden und dürfe nicht länger politischer Spielball in Vorwahlzeiten sein. Hohe und höchste Standards müssen gewährleisten, dass es eine verdiente Ehre sei, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Ein Staatsbürgerschafts-Wahlzuckerl von rot, schwarz oder grün sei abzulehnen, kritisierte Vilimsky.

