Industrie würdigt zum fünften Mal Arbeit von Pädagoginnen und Pädagogen mit dem "Teacher's Award"

IV-Präsident Kapsch: Pädagoginnen und Pädagogen sind Gestalter der Zukunft - Erstmals Sonderpreis Elementarpädagogik

Wien (OTS/PdI) - "Um im internationalen Wettbewerb weiterhin erfolgreich sein zu können, ist Österreich mehr denn je auf die besten Hände und Köpfe angewiesen. Werden die Talente und Potenziale unserer Kinder von klein auf erkannt und gefördert, so bedeutet dies nicht nur individuelle, optimale Bildungschancen für jedes einzelne Kind, sondern auch die Sicherung einer erfolgreichen Zukunft für uns Alle", so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, anlässlich der Preisverleihung des 5. IV-Teacher's Award am Dienstagabend im Haus der Industrie. "Pädagoginnen und Pädagogen aller Bildungseinrichtungen sind die Architekten der Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen und statten sie mit dem notwendigen Rüstzeug für die spätere Lebens- und Arbeitswelt aus", betonte Kapsch.

Für die Industriellenvereinigung ist der Teacher's Award eine Maßnahme hin zu mehr Exzellenz und Qualität im Bildungssystem, denn, so Kapsch: "Mit ihrem persönlichen Einsatz, Engagement und vorbildlichen Handeln leisten die prämierten Pädagoginnen und Pädagogen einen unverzichtbaren und wesentlichen Beitrag dazu, dass Kindergarten und Schule Lebensräume werden können, Lernen Spaß macht und Integration gelebt wird. Mit dem Teacher's Award wollen wir genau jene exzellenten Pädagoginnen und Pädagogen vor den Vorhang bitten, ihnen für ihren persönlichen Einsatz danken und sie für ihre herausragenden pädagogischen Leistungen auszeichnen, die ihre Berufung zum Beruf gemacht haben und Kinder und Jugendliche auf verschiedenste, innovative Weise in ihren Lernprozessen begleiten und unterstützen", erklärte Kapsch die Beweggründe für den Award.

Besonders stolz sei man, dass es erstmals gelungen sei, neben den bereits bestehenden Kategorien auch engagierte Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen für ihre Leistungen auszuzeichnen: "Der Sonderpreis 'Elementarpädagogik' war uns ein großes Anliegen, denn die Bildungsarbeit im Kindergarten wird öffentlich noch nicht ausreichend wahrgenommen. Bildung beginnt ja nicht erst in der Schule - der Kindergarten als prägendes Fundament unseres Bildungssystems legt die Basis für alle weiteren Bildungswege und eine erfolgreiche Schul- und Ausbildungslaufbahn", so der IV-Präsident. Die Verleihung des Sonderpreises "Elementarpädagogik" sei für die Industrie daher zugleich Bekenntnis, Zeichen und Signal:

"Bekenntnis für den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung und Fundament, auf dem unser Bildungssystem aufbaut. Zeichen für die Wertschätzung der Arbeit und Leistungen aller Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen. Und Signal für die notwendige Anhebung der elementarpädagogischen Ausbildung auf tertiäres Niveau."

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien