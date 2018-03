Österreichs Biere zu Gast in Wien - 4. Wiener Bierfest

Wien (OTS) - Von 2. bis 5. Mai 2013 wird Am Hof im 1. Wiener Gemeindebezirk das bierigste Event der Bundeshauptstadt gefeiert. Die nunmehr vierte Auflage der Veranstaltung steht ganz im Zeichen heimischer Spitzenbraukunst und Sortenvielfalt. Über 30 österreichische Brauereien präsentieren sich in der Wiener Innenstadt und bieten bei freiem Eintritt mehr als 250 erstklassige Biersorten zum Probieren und Genießen.

Vier Tage lang wird der historische Platz Am Hof in Wien rund um die Mariensäule zur ersten Bieradresse für Freunde des goldenen Hopfensafts. Die offizielle Eröffnung nimmt am 2. Mai um 17.00 Uhr Brauereiverbandsobmann Sigi Menz - natürlich standesgemäß mittels Bierfassanstich - vor. Österreichs "Bierpapst" Conrad Seidl wird die Moderation übernehmen.

Neben einem repräsentativen Querschnitt der österreichischen Bierlandschaft mit zahlreichen Innovationen und Bier-Raritäten für Liebhaber kann man sich beim "Show-Cooking" bierige Rezepte für Zuhause abschauen. Der tägliche Bierfassanstich um 17.00 Uhr stellt einen absoluten Höhepunkt für alle Besucher dar. Für gute Stimmung und leibliches Wohl an allen vier Bierfest-Tagen sorgen darüber hinaus ein attraktives, musikalisches Rahmenprogramm sowie kulinarische Köstlichkeiten aus ganz Österreich

Die österreichischen Brauereien freuen sich auf Ihr Kommen!

4. Wiener Bierfest

2. bis 5. Mai 2013 - Am Hof, 1010 Wien

Täglich von 11.00 - 22.00 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Programm: www.wienerbierfest.at

