IV-TEACHER'S AWARD 2013: Die Preisträger

IV-GS Neumayer: "Engagierte Lehrkräfte würdigen" - Erstmals Sonderpreis Elementarpädagogik für Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen

Wien (OTS/PdI) - Bereits zum 5. Mal wurden bei der feierlichen Preisverleihung im Haus der Industrie Dienstagabend all jene Pädagoginnen und Pädagogen ausgezeichnet, die herausragende pädagogische und fachliche Leistungen vollbringen und ein Vorbild für die Kindergarten- und Schulentwicklung in Österreich sind. Prämiert wurden je drei Pädagoginnen und Pädagogen(teams) in den Kategorien Grundstufe, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II und Sonderpreis für Kreativität, Innovation und Technologie (KIT). Erstmalig und in Österreich einzigartig wurden heuer auch Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen mit einem Sonderpreis für Elementarpädagogik ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden nach wissenschaftlichen Kriterien und unter wissenschaftlicher Begleitung von Isabella Benischek (BIFIE) geprüft, ausgewählt und anschließend von einer Fachjury gereiht. Alle Bewerbungen, die den wissenschaftlichen Qualitätskriterien entsprechen, erhielten weiters als Anerkennung ein von Frau Bundesminister Claudia Schmied und der Industriellenvereinigung gezeichnetes Qualitätszertifikat.

"Durch den IV-Teacher's Award hat die Industriellenvereinigung während der letzten Jahre mehr als 2.300 Lehrerinnen und Lehrer erreicht und mehr als 60 Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet. Auch heuer gab es insgesamt wieder rund 140 Einreichungen auf hohem pädagogischem Niveau", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer. "Mit dem IV-Teacher's Award ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, zahlreiche Initiativen und engagierte Lehrkräfte zu würdigen. Dank dieser Personen sind wir der 'Schule der Zukunft', wie sie die IV seit Jahren in ihrem Maßnahmenprogramm 'Schule 2020' fordert, oder bald vielleicht auch dem 'Kindergarten der Zukunft' wieder ein Stück näher gekommen", so Neumayer.

Die Preisträger:

In der Kategorie Grundstufe hat sich das Team des Sozialpädagogischen Zentrums St. Johann im Pongau rund um Kathrin Mitteregger mit ihrem Projekt "Kannst Du nicht war gestern" vor dem Team des Sonderpädagogischen Zentrum Haiming rund um Robert Cervenka und Petra Zeilinger von der der Reformpädagogischen Volksschule Karl Löwe Gasse Wien durchgesetzt.

Die NMS Kötschach-Mauthen dominierte in Kooperation mit Helmut Zwander und dem Projekt "Pollen macht Schule" in der Sekundarstufe I, vor Angelika Fussi von der NMS Feldbach und Sisi Nielson vom GRG Theodor Kramer Straße Wien.

In der Sekundarstufe II konnte Harald Guggi aus der HTL Donaustadt mit seinem "Hexapod" punkten und liegt damit vor Elke Austerhuber aus der BHAK/BHAS Hallein und Peter Preisinger von den Schulen des bfi Wien.

Den ersten Platz des Sonderpreises Elementarpädagogik haben Sabrina Gnesetti und ihr Team aus dem Kindergarten Haus der Sonne in Rum in Tirol mit dem Projekt "Rennschnecken unterwegs und Multi Kulti" gewonnen, gefolgt von Sonja Schedl und Judith Bleier von der alterserweiterten Kindergartengruppe Oberloisdorf und Elisabeth Diex von der Spielgruppe Lölling.

Burkhard Grabner, Andrea Scheinig und Daniela Wrumnig von der HTL Mössingerstraße bzw. vom Kindergarten Sonnenschein in Klagenfurt wurden mit ihrem Projekt "Kinder in die Technik" vor der Bildungsregion Lafnitztal rund um Alfred Lehner und Josef Buchinger aus der PTS St. Valentin gereiht.

