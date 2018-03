FPÖ-Obermayr: Einheitssaat für den Einheitsstaat

Neue EU-Saatgutverordnung wäre Weg in die Nahrungsmitteldiktatur

Wien (OTS) - "Die drohende Neuregelung des europäischen Saatgutmarktes, für welche die EU-Kommission Anfang Mai ihren Entwurf vorlegen will, ebnet den Weg in die Konzerndiktatur auf dem Nahrungsmittelsektor", so heute der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Alte und seltene Sorten, um deren Fortbestand man sich in entsprechenden Einrichtungen rührig kümmert, hätten sonach kaum noch Chancen auf Zulassung."

"Die Lobby der Agrarindustrie hat die Weichen gestellt", berichtet Obermayr, "und zwar so gründlich, dass bei Tausch oder Anbau nicht zugelassener Saatgut-Sorten bald empfindliche Strafen drohen. Die kleinstrukturierte Landwirtschaft wäre einmal mehr der Verlierer einer EU-Initiative, Weltkonzerne, die schon heute beträchtliche Teile des Saatguthandels kontrollieren, wären einmal mehr die Profiteure."

Die Zukunft der Landwirtschaft wären Monopole, Patente, Lizenzgebühren und Sanktionen gegen Bauern und Gärtner, die mehr sein wollen als Knechte der Einheitssaat im agrarischen Einheitsstaat. Auch Privatpersonen wären in vollem Umfang vom Diktat um Beet, Acker und Teller betroffen.

"Betroffen bin auch ich", erklärt Obermayr, "wie es jeder freiheitsliebende Mensch sein muss, der dieses Schaustück der mangelnden demokratischen Legitimation und Kultur Brüssels vor Augen hat. "Man drangsaliert unsere österreichischen Almbauern wegen angeblich ungenauer Flächenvermessungen, die auf einem untauglichen Erfassungssystem beruhen, für das die Bauern nichts können. Man subventioniert großzügig nahrungsmittelverarbeitende Konzerne, während die Landwirte einem verschärften Kampf ums finanzielle Überleben ausgesetzt werden. An dieser Art der 'Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft', hat auch der europäische Rechnungshof Zweifel, wie in seinem diesbezüglichen Sonderbericht deutlich wird."

"Hohe Versorgungsqualität bei größtmöglicher Versorgungssicherheit, energie- und ressourcenschonende dezentrale Versorgungswege, artgerechte Tierhaltung und die faire Behandlung unserer Bauern sind einige der wesentlichsten Ansprüche, denen sich seriöse Agrarpolitik zu stellen hat", moniert Obermayr, der schließt: "Alles das wird mit Entwürfen wie jenem zur Neuregelung des Saatgutmarktes torpediert. Übermächtige US-Oligopole sind aber nicht die Träger einer Lebensmittelproduktion, wie die Europäer sie sich wünschen."

