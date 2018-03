Frühjahrs-Benefizkonzert zugunsten Caritas Socialis

Wien (OTS) - Die dritte Präsidentin des Wiener Landtags, Marianne Klicka, begrüßte vergangene Woche die zahlreichen Gäste beim CS-Frühjahrskonzert im Wiener Konzerthaus und bedankte sich bei den vielen Sponsoren, den MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen, ohne die die großartige Arbeit in den Einrichtungen der Caritas Socialis nicht möglich wäre. "Il concerto Viennese" unter dem Gründer und Leiter Rudolf Leopold konzertiert bereits seit vielen Jahren zugunsten der Einrichtungen von CS, um schwerkranken Menschen das letzte Stück ihres Lebensweges in Würde und Geborgenheit ermöglichen zu können sowie für Kinder, die im Mutter-Kind-Heim der CS leben. "Das MUKI, wie es liebevoll genannt wird, bietet Übergangswohnmöglichkeiten für alleinstehende Mütter mit bis zu drei Kindern und Schutz, wenn es sonst keinen mehr gibt. Dank des multiprofessionellen Teams, bestehend aus Sozialarbeiterinnen und einer Psychotherapeutin, das mit den Frauen Zukunftsperspektiven für ihr Leben und das ihrer Kinder entwickelt, wird vielen für ihren Start ins neue Leben geholfen", betonte Klicka in ihrer Ansprache.

Der Verein "Kunst hilft" unterstützt soziale Projekte

Der Verein "Kunst hilft" hat es sich zur Aufgabe gemacht, soziale Projekte über den Weg der Musik zu ermöglichen und damit den Armen und Schwachen zu helfen. Gemeinsam mit Rudolf Leopold und seinem Ensemble "Il Concerto Viennese" unterstützte der Verein mit diesem Konzert diesmal die Initiative "Kinder sind unSCHLAGbar" der Caritas Socialis. (Schluss)

