Vortrag "Verhalten im Brandfall" im Bezirksmuseum 8

Am 25. April: Ein "Helfer Wiens" gibt Sicherheitstipps

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) läuft noch bis Sonntag, 22. Dezember, die Sonder-Ausstellung "Feuerwehr im Achten". Zahlreiche Info-Tafeln (Bilder, Texte) und Exponate (Helme, Behelfe, u.a.) bieten einen Rückblick auf die Feuerwehr-Geschichte. Zeitgemäß sind die Sicherheitstipps von Dominik Zeidler ("Die Helfer Wiens"): Der Fachmann hält am Donnerstag, 25. April, im Museum einen lehrreichen Vortrag mit dem Titel "Verhalten im Brandfall und in Notsituationen". Die Veranstaltung fängt um 19.00 Uhr an. Der Zutritt ist frei. Eine Besichtigung der "Feuerwehr im Achten"-Schau ist im Rahmen des Vortragabends sowie in weiterer Folge jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (18.00 bis 20.00 Uhr) bei freiem Eintritt möglich. Im Juli/August bleibt das Museum geschlossen. Fragen zur Dokumentation der Feuerwehr-Historie beantwortet das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leitung: Maria Ettl) unter der Rufnummer 403 64 15 (mitunter Anrufbeantworter) und via E-Mail: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

