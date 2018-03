Neueste Malereien von Erik Srodik im Bezirksmuseum 1

Bis 23. Mai: Gezeiten, Auen und "Musikalische Dichtungen"

Wien (OTS) - Von Donnerstag, 25. April, bis Donnerstag, 23. Mai, ist im Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplingerstraße 8) die Gemälde-Ausstellung "Erik Srodik - Querschnitt seiner neuesten Arbeiten" zu besichtigen. Die allgemein zugängliche Vernissage am Donnerstag, 25. April, beginnt um 18.00 Uhr. Der Maler zeigt in den Museumsräumen im "Alten Rathaus" fein ausgeführte Bilder (Öl auf Leinen). Sowohl die realistischen Darstellungen rund um Gezeiten und Auen als auch die abstrahierten Werke, im Zentrum dieser Gemälde stehen "Musikalische Dichtungen", beeindrucken die BetrachterInnen. Die Schau ist Donnerstag und Dienstag, jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr, bei freiem Eintritt geöffnet. Nähere Information: Telefon 4000/01 127 (zeitweilig Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1010 @ bezirksmuseum.at.

Der ehrenamtlich agierende Museumsleiter, Kurt Kospach, begrüßt die TeilnehmerInnen an der Vernissage. Ein Repräsentant des Bezirkes eröffnet die Schau. Einführende Worte spricht Heidi Prüger. Der 1954 geborene Erik Srodik lebt und arbeitet in Reichenau an der Rax. Neben zahlreichen erfolgreichen Präsentationen in Galerien sind Beteiligungen des Malers an nationalen und internationalen Kunstmessen zu erwähnen. Wiederholt wurde der Kreative für sein Wirken mit Preisen bedacht. Der weithin geschätzte Maler ist im Internet vertreten: www.erik-srodik.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Innere Stadt: www.bezirksmuseum.at

