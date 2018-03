OCCUPY BALCONY! bellaflora unterstützt junges Gemüse in Wien

Wien (OTS) - Am Wiener Schwedenplatz gab es gestern einen Gemüseauflauf der etwas anderen Art. Dutzende Karotten, Erbsen, Tomaten, Zwiebel und Chilis demonstrierten für mehr Gemüse in der Stadt.

Seit 8 Uhr Früh spazierten flotte Karotten, würzige Chilis, knackige Erbsen und g'schmackige Tomaten durch die Wiener Innenstadt. Während Passanten mit einem großen Fragezeichen zurück blieben, genoss das Grünzeug unbeirrt das schöne Wetter an den hübschesten Plätzen der Stadt und fühlte sich dabei sichtlich wohl.

Am späten Nachmittag wurde das Geheimnis rund um den mysteriösen Gemüseauflauf endlich gelüftet: Gemeinsam mit Mitarbeitern der grünen Nummer 1 demonstrierten Karotte und Co. für mehr Gemüse in der Stadt. Schauplatz der ersten Gemüsedemo Österreichs war der Schwedenplatz, wo die erntefrischen Aktivisten mehr Rechte für Gemüse aufWiener Terrassen, in Kleingärten und auf Balkonen einforderten.

Mit Sprüchen wie "Occupy Balcony", "Freiheit für Fisolen" oder "Mein Lauch gehört mir" war die Botschaft der Demonstranten klar:

Keine Terrasse, kein Balkon, kein Innenhof ist zu klein, um nicht Blütenstauden, Obst oder Gemüseranken Platz zu bieten. Als grüne Nummer 1 unterstützt bellaflora den Wunsch der Wiener nach mehr Garteln in der Stadt. "Wer in der Stadt gärtnert, setzt ein kräftiges Zeichen für Selbstbestimmung, Lebensfreude und gesundes Essen", ist Mag. Isabella Hollerer, Nachhaltigkeitsbeauftragte von bellaflora, überzeugt. "Mit unserer Aktion wollten wir zeigen, wie viel Spaß Gemüse in der Stadt machen kann."

Grün statt Grau

Wien ist die lebenswerteste Stadt derWelt. Das bestätigte die Mercer Studie 2012 bereits zum vierten Mal. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die hohe Wohnqualität in der Stadt. Der Zugang zu eigenem Grün ist entscheidend, weiß Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig: "Die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner Wiens, die liebevoll ihre Grünräume hegen und pflegen, tragen wesentlich dazu bei, die Stadt zu unserem ,blühenden Zuhause' zu machen. Beim gemeinsamen Garteln in Nachbarschaftsgärten oder Innenhöfen kommen die Menschen über ihr gemeinsames Hobby zusammen. Das trägt zu einem gelungenen Miteinander bei. Am Schmuck im Blumenkasten auf dem Fenstersims oder der begrünten Baumscheibe finden Nachbarinnen und Nachbarn sowie Passantinnen und Passanten gelichermaßen Gefallen."

Grüne, blühende Balkone, Terrassen und Innenhöfe sind ein Zeichen für eine lebendige Stadt. Wer neben Pelargonien auch noch Paradeiser pflanzt, seinen Garten mit Gurken aufwertet und vielleicht den einen oder anderen Obstbaum im Trog pflanzt, hat einfach noch mehr davon.

